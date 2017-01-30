Франция готова встать на защиту ядерной сделки с Ираном — СМИ

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном

Париж, , 21:22 — REGNUM Власти Франции готовы выступить в качестве защитника ядерной сделки с Ираном, которую президент США Дональд Трамп стремиться расторгнуть, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро, сообщает 30 января Reuters.

«Я готов выступить в качестве защитника соглашения, но необходимо соблюдать бдительность и объяснить (властям Ирана — прим. ИА REGNUM ), что они должны выполнять его безупречно», — заявил глава МИД Франции.

Напомним, ядерная сделка с Ираном была заключена 15 июля 2015 года — Иран и шесть «контролирующих» стран, в том числе США, Франция, Великобритания, Германия, Китай и Россия, достигли соглашения по ограничению иранской ядерной программы в обмен на отмену санкций против Ирана.

Во время своей предвыборной кампании президент США Дональд Трамп пообещал разорвать ядерное соглашение с Ираном.

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