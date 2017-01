Валерий Шахов, , 21:15 — REGNUM

По роду своей деятельности я точно знаю, что граждане практически любого государства в большинстве своем скорее знают, чем нет, что у них есть конституция. При этом большинство же скорее не знают, чем знают, о том, что там конкретно содержится. Это не упрек, не оценка, это констатация. Дабы не ходить за примерами далеко, вот в России: согласно данным опроса, проведенного «Левада-центром» в ноябре 2016 года, 41% россиян никогда не открывали Конституцию. Еще 24% респондентов признались, что когда-то её читали, но уже ничего не помнят. Столько же помнят текст документа очень смутно. Лишь 11% опрошенных были уверены, что хорошо знают его содержание. Хорошо ли это или плохо, судить не берусь. Но вот на вопрос полезно это — знать свою конституцию — или нет, ответ будет — скорее да… впрочем, тоже не буду предугадывать, поскольку сказать, что полезно будет всем без исключения, не могу.

Казалось бы, неуместный вопрос к вышесказанному: что является более важным и полезным для граждан любой страны, какие-то там слова в конституции или простое, понятное, ощутимое благосостояние народа? Конечно, второе, свое благосостояние знают все, и оценить его может каждый. Более того, беру на себя смелость сказать, что это самое благосостояние народа вообще должно являться самым главным и определяющим обстоятельством, выше любой конституции, ибо еще древние римляне провозглашали: Salus populi summa lex est — благополучие народа есть высший закон. Если кто в моем вопросе усмотрел логическое безобразие, мол, сравниваются несопоставимые понятия, соглашусь. Но ровно до того момента, пока мы вместе не откроем и не прочитаем Конституцию одного удивительного государства. Есть такая Конституция, в которой четко и однозначно прописано и очерчено «заградительной чертой», что конкретно является основой благосостояния народа этого государства.

Общепринято понимать, что благосостояние — это обеспеченность населения государства, социальной группы или класса, семьи, отдельной личности необходимыми для жизни материальными, социальными и духовными благами. Что может быть основой такой обеспеченности для населения? Кто-то скажет национальный доход, экономический рост и рост производительности труда в материальной части, социальная политика государства в социальной. Про духовную сферу многие, может, однозначно и затруднятся, ибо дух — материя тонкая. Но кто бы что ни сказал, применительно к одному государству это будет неправильно и неконституционно, поскольку, согласно Конституции того государства, о котором идет речь, основой благосостояния народа этого государства является не что иное, как территория этого государства. Да, Конституция Республики Беларусь, Статья 9. Территория Республики Беларусь является естественным условием существования и пространственным пределом самоопределения народа, основой его благосостояния и суверенитета Республики Беларусь. Территория Беларуси едина и неотчуждаема.

И вот тут понимание отказывает. Как бы ни кощунственно это прозвучало, но получается, что Конституцией РБ установлен предел роста благосостояния ее народа как основанного исключительно на территории. Ведь территория имеет предел. Выходит, выторговывая у другого государства материальные, экономические преференции, обосновывая это борьбой за повышение благосостояния и поднятие средней заработной платы в государстве, президент государства уходит от Конституции. Например, парадокс, но углеводороды, согласно Конституции, могут влиять на благосостояние только, если они сами получены (добыты) на территории республики. Несомненным, как основа благосостояния, может быть любой «подножный корм» на своей территории, а вот креветки быть не могут. Их нет на территории, и торговать «белорусскими креветками» это не то что «не этично», «не по-братски», это антиконституционно.

Вот и решай после этого, полезно всем белорусам знать свою конституцию? И это еще без территории как «пространственного предела самоопределения». Ну, ей-Богу, включая такую словесную конструкцию в текст конституции, о чем думали люди, которые ее писали? «Территория Республики Беларусь является … пространственным пределом самоопределения народа».

В юриспруденции есть такое понятие — действие закона в пространстве, под которым понимается применение его на определенной территории и в отношении определенных лиц. Согласно нормам международного права, терминологически «самоопределение народа» само по себе это право. «Все народы имеют право на самоопределение. В силу этого права они свободно устанавливают свой политический статус и свободно обеспечивают своё экономическое, социальное и культурное развитие» — так определяет самоопределение народов международное право. Согласно Декларации о принципах международного права (от 24.10.1970 г.): «В силу принципа равноправия и самоопределения народов, закреплённого в Уставе ООН, все народы имеют право свободно определять без вмешательства извне свой политический статус и осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие, и каждое государство обязано уважать это право в соответствии с положениями Устава». А получается, что, согласно Конституции РБ, это право ограничено пространственным пределом — территорией республики, то есть действует только там, а следовательно, юридическая обязанность иных государств «уважать это право» за территорией может быть поставлена под вопрос, потому что про территории и какие бы то ни было ограничения нигде нет, кроме Конституции РБ. Полезно ли?

Все сказанное не упрек, не оценка, а всего лишь констатация и рассуждения.

Считаю необходимым сделать оговорку. Я очень люблю Белоруссию и белорусский народ, искренне считаю, что «белые — это значит чистые, верные, свои» © («Белые Росы», Беларусьфильм, 1983) — это не только про деревенских предков героев фильма, но и про белорусов вообще. Очень точное определение. Но роль территории Белоруссии как основы благосостояния и пространственного предела самоопределения ее народа понять не могу. Как говорится, something is rotten in the state of Denmark (неладно что-то в Датском королевстве).