Кадыров поручил правоохранителям пресекать попытки дестабилизации в Чечне

Грозный, , 20:37 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров дал поручение сотрудникам правоохранительных органов республики существенно активизировать оперативную работу и пресекать любые попытки дестабилизации в регионе. Об этом Кадыров, как обычно, написал сегодня, 30 января, в своем Instagram.

«Я поручил командирам подразделений активизировать оперативную работу. Мы хорошо воюем, надо так же хорошо выявлять и пресекать любые попытки дестабилизации ситуации в республике, вербовки молодёжи», — пишет Кадыров.

Также глава Чечни подчеркнул, что правоохранительные органы улучшили оперативно-разыскную деятельность, однако работу «нужно ужесточить».

Напомним, ранее сегодня Кадыров заявил, что чеченские силовики ликвидировали трех боевиков. При этом в ходе операции погибли два сотрудника правоохранительных органов. Отмечается, что ликвидированной в Чечне группой боевиков руководил из Сирии вербовщик террористической организации «Исламское государство».