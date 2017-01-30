МИД Литвы не поддержал идею пересмотра статуса Калининградской области

Призыв литовского парламентария Линаса Бальсиса забрать Калининград у России не воодушевил официальный Вильнюс

Вильнюс, , 20:34 — REGNUM В МИД Литвы заявили, что забирать Калининградскую область у России прибалтийская держава не планирует, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря литовского внешнеполитического ведомства.

Ранее литовский парламентарий Линас Бальсис призвал пересмотреть статус Калининградской области и забрать ее у России.

МИД Литвы, в свою очередь, рассказало об иной точке зрения на статус Калининграда и заявило, что у страны нет территориальных претензий к соседям, а вопрос о статусе Калининграда поднимать не будет.

«Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы», — отметили в министерстве иностранных дел Литвы.

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