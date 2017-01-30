МИД Литвы не поддержал идею пересмотра статуса Калининградской области
Вильнюс, 30 января 2017, 20:34 — REGNUM В МИД Литвы заявили, что забирать Калининградскую область у России прибалтийская держава не планирует, сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря литовского внешнеполитического ведомства.
Ранее литовский парламентарий Линас Бальсис призвал пересмотреть статус Калининградской области и забрать ее у России.
МИД Литвы, в свою очередь, рассказало об иной точке зрения на статус Калининграда и заявило, что у страны нет территориальных претензий к соседям, а вопрос о статусе Калининграда поднимать не будет.
«Эта область является интегральной частью Российской Федерации. Однако Литва и далее не будет признавать односторонние изменения границы», — отметили в министерстве иностранных дел Литвы.
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