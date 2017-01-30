Аргентина изменила миграционное законодательство — СМИ

Вице-президент Аргентины заявила, что изменение законодательства не направлено на ограничение миграции

Буэнос-Айрес, , 19:45 — REGNUM Власти Аргентины изменили миграционное законодательство, чтобы облегчить процедуру депортации иностранных граждан и запретить въезд в страну лицам с криминальным прошлым, сообщает 30 января Reuters.

Вице-президент Аргентины Габриэла Мичетти заявила, что изменение законодательства не направлено на ограничение миграции, а преследует своей целью повышение безопасности в стране.

«Необходимо различать меры, связанные с обеспечением безопасности, и меры, которые делают Аргентину открытой страной», — сказала Мичетти.

Напомним, три четверти мигрантов, прибывших в Аргентину в период с 2011 по 2016 год, являются гражданами Парагвая, Боливии и Перу, согласно данным МВД Аргентины. За последние несколько лет увеличилась доля иностранцев в исправительных учреждениях Аргентины, в 2016 году она достигла 21,35% от общего числа заключенных.

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