Новосибирск, , 19:33 — REGNUM Бывший депутат горсовета Новосибирска и экс-министр региональной политики Новосибирской области Андрей Гудовский на своей странице в Facebook не без критики проанализировал работу нового созыва совета депутатов Новосибирска «как человек, работавший в этом органе местного самоуправления». Рассмотренный им период — с сентября 2015 года по 1 января 2017 года — один год и четыре месяца.

«Анализ произвел удручающее впечатление. Городской совет стал безвольным придатком мэрии города Новосибирска. Приведу факты, из которых сделал этот вывод. Их намного больше, чем я обозначу сейчас здесь, но, чтобы не перегружать информацией, назову только самые основные. Первое резонансное решение и соглашательская позиция городского совета — это пересмотр системы отчислений с налога на доходы физических лиц в казну города Новосибирска и уменьшение доходной части бюджета на 3 млрд рублей, что, конечно же, привело к сворачиванию ряда городских социальных программ. С трудом подбирая слова в рамках этических норм и правил приличия, могу охарактеризовать решение сессии совета депутатов о повышении на 15% платы за коммунальные услуги, как недальновидное, конъюнктурно ангажированное, безучастное к судьбам как самых незащищенных слоев населения — пенсионерам, инвалидам различных категорий, ветеранам, многодетным семьям, так и всех горожан. Примечательно, что из 50 депутатов, только четыре проголосовали против принятия решения», — отмечает Гудовский, подчеркивая, что эти действия городских парламентариев привели к тому, что горожане стали еще беднее, а также видны «убытки и разорение представителей малого и среднего бизнеса из-за снижения покупательского спроса на продукцию, поскольку издержки на коммунальные платежи оказывают значительное влияние при ценообразовании на товары и услуги, и как следствие — сокращение поступлений в городскую казну».

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Экс-депутат новосибирского горсовета также отмечает возросшую нагрузку на действующий бюджет из-за непредусмотренных расходов на повышение оплаты коммунальных платежей в бюджетных учреждениях, и говорит о провоцировании политического кризиса в регионе. Единственные, кто выигрывает в данной ситуации, по его мнению, — это «наши далеко не бедные монополисты».

«Но, видимо, это все мелочи, раз в совете депутатов «тишь да гладь, да Божья благодать». Беспрецедентное бездействие депутатов в вопросе взимания задолженности со строительных организаций за аренду земли. По разным источникам ее размер составляет уже порядка 4 млрд рублей. Строительная отрасль является градообразующей, решения по ней необходимо принимать очень аккуратно, выверено и я бы сказал «ювелирно», так как в ней работают тысячи горожан и тысячи людей имеют договора долевого строительства, а от этого зависит их будущее. Необходимо искать пути решения этой проблемы, но на сегодняшний день, я не вижу ни желания решить проблему, ни работы по этому вопросу от наших депутатов», — говорит Андрей Гудовский, подмечая, чтобы постараться наполнить бюджет, начинать нужно с самих себя — убрать неэффективные бюджетные расходы. За счет оптимизации функциональной структуры муниципалитета можно сэкономить, по его мнению, порядка 1 млрд рублей.

«Почему я так уверенно об этом говорю? Еще в мою бытность председателем комиссии по вопросам местного самоуправления в совете депутатов прошлого созыва, я довольно плотно занимался этим вопросом. Необходимо отказаться от полномочий, не предусмотренных Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», отказаться от дублирующих функций, ликвидировать неэффективно работающие муниципальные учреждения, а их, поверьте, много и делегировать определенные обязанности на аутсорсинг малому и среднему бизнесу, оставив за собой право проведения контрольно-надзорных мероприятий. Но для этого необходима политическая воля, которой, к сожалению, у наших депутатов нет», — считает бывший депутат.

Отметим, что ранее свое мнение о том, как и на чем можно экономить, но только мэрии Новосибирска, высказал бывший вице-губернатор Новосибирской области Виктор Козодой.

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Козодой также подчеркивал, что городское муниципальное управление должно опираться и руководствоваться в первую очередь 131-м законом «Об основах местного самоуправления».По данным «Делового портала Новосибирска», Андрей Гудовский в 2001 году был избран депутатом Новосибирского областного совета депутатов. С августа 2001 года по декабрь 2002 года он руководил областной целевой программой по профилактике наркомании. Также в облсовете он был главой комиссии по государственному строительству и уставному законодательству. В 2002 году занял пост заместителя директора некоммерческого партнерства «Застройщиков частного индивидуального жилья». В феврале 2005 года был назначен замдиректора экспериментального научно-технологического и учебного центра СО РАН. В этом же году был избран в городской совет Новосибирска, после чего сложил с себя полномочия депутата Новосибирского областного совета депутатов. В 2010 году был избран в совет депутатов города Новосибирска повторно. В пятом созыве совета он возглавил комиссию по местному самоуправлению. В апреле 2013 года Андрей Гудовский возглавил созданное в том же месяце министерство региональной политики. Он занимал пост министра региональной политики Новосибирской области менее года. В январе 2014 года Гудовский покинул должность главы министерства и начал курировать блок взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами. В его подчинение выведены правовой департамент и комитет по взаимодействию с административными органами мэрии. Таким образом, Гудовский был назначен на должность вице-мэра города Новосибирска. В марте 2014 года он подал в отставку с поста заместителя главы Новосибирска.