Посольство США изменило правила выдачи виз гражданам России
Москва, 30 января 2017, 19:06 — REGNUM Посольство США в России изменило правила выдачи виз российским гражданам, сообщает пресс-служба посольства.
Главное отличие новых правил заключается в том, что теперь при повторном обращении за американской визой нужно будет проходить собеседование в консульском учреждении США, если после окончания срока действия предыдущей визы прошло более года.
Ранее при повторном получении визы в течении 48 месяцев можно было не посещать диппреставительство США, а переслать паспорт через почтовую компанию Pony Express.
Новые правила касаются всех, кроме дипломатических работников, несовершеннолетних или престарелых, а также ряда официальных лиц. Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий госдепартаменту отменить правила, позволявшие гражданам некоторых стран в ряде ситуаций не проходить перед получением визы собеседование в консульских учреждениях США. Кроме того, американскому министерству внутренней безопасности приказано ускорить создание биометрической системы наблюдения за перемещениями всех людей на территории США.
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