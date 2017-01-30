Порошенко просит сохранить и усилить антироссийские санкции
Киев, 30 января 2017, 18:35 — REGNUM Санкции в отношении России необходимо сохранить и усилить, если не обнаружится прогресс в реализации Минских соглашений, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе совместного брифинга с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Петр Порошенко заявил, что Киев строго придерживается минских договоренностей в деле урегулирования конфликта на Донбассе.
Украинский президент рассказал, что собирается в очередной раз обсуждать «дорожную карту» Минских соглашений. В том случае, если это обсуждение, как обычно, кончится ничем, Порошенко призвал усилить санкционное давление на Россию.
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