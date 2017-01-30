Госдуме предложили освободить глав ТСЖ от материальной ответственности

Москва, , 18:34 — REGNUM Законопроект, освобождающий глав ТСЖ от материальной ответственности за долги товарищества, внес в Госдуму депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Предлагается исключить из Гражданского кодекса нормы, по которым руководители ТСЖ, ТСН, ЖСК несут материальную ответственность за долги, возникшие у товарищества из-за того, что собственники не оплачивают свои обязательные платежи.

Автор обратил внимание на то, что «политика в области платежей законодателем создана таким образом, что все долги собственников квартир автоматически переносятся на созданные товарищества». Тем самым при отсутствии какой-либо вины у товарищества появляются долги, и еще есть налоговые и иные обязательные платежи. Кроме того, в случае возникновения банкротства и применении закона «О банкротстве», на руководителя товарищества также возлагается материальная ответственность, в частности, за не передачу арбитражному управляющему каких-либо документов, которых у товарищества может и не быть в силу неведения хозяйственной деятельности.