Трамп: Последний контракт с Lockheed Martin обошелся на $600 млн дешевле
Вашингтон, 30 января 2017, 18:13 — REGNUM Стоимость последнего контракта на приобретение унифицированных ударных истребителей F-35 удалось сократить на $600 млн, заявил президент США Дональд Трамп, сообщает 30 января Reuters.
Трамп сказал, что он ценит реакцию компании Lockheed Martin в ответ на его замечания о высокой стоимости истребителей F-35. Президент США добавил, что компания в данный момент проводит огромную работу по пересмотру программы F-35.
Как ранее сообщало, министр обороны США Джеймс Маттис распорядился проанализировать программу F-35 и рассмотреть альтернативные возможности.
С одной стороны, военные специалисты США должны рассмотреть возможности снижения стоимости F-35. С другой стороны, также необходимо определить, сможет ли истребитель F/A-18E/F, прошедший модернизацию, заменить дорогостоящий F-35.
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