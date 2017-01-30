В Австрии планируют запретить ношение паранджи и никаба — СМИ

Вена, , 17:53 — REGNUM Правительство Австрии планирует запретить ношение паранджи и мусульманского головного убора никаба в общественных местах, сообщает 30 января Reuters.

«Мы верим в открытое общество, которое также основано на открытом общении. Ношение вуали, которая полностью закрывает все тело, в общественных местах идет в разрез с данным принципом, следовательно, это будет запрещено», — говорится в заявлении коалиционного правительства Австрии.

Пока остается неясным, коснется ли запрет только паранджи и никаба, либо также будет распространен и на другие не мусульманские предметы одежды.

Напомним, ранее коалиционное правительство Австрии объявило, что предпримет ряд политических шагов в рамках противодействия растущей популярности правой Австрийской партии свободы (FPO).

FPO являлась лидером в опросах общественного мнения на протяжении многих месяцев. Кандидат от Австрийской партии свободы (АПС) Норберт Хофер едва не выиграл на президентских выборах в декабре 2016 года, он набрал 2,12 млн голосов (46,21%).

В Европейском союзе крайне опасались победы националиста Хофера, так как его партия выступает за ограничение евроинтеграции, и против иммиграции.

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