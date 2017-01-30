Глава МИД Венгрии: Антироссийские санкции неэффективны

Будапешт, , 17:47 — REGNUM Антироссийские санкции доказали свою неэффективность и наносят убытки экономике европейских стран, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе интервью для канала RT.

По словам Сийярто, Венгрия всегда заявляла о своем недовольстве санкциями, но не пользовалась в этом вопросе правом вето, чтобы не раскалывать европейское единство.

Глава МИД Венгрии указал, что режим антироссийских санкций не приносит исполнения минских договоренностей, в то время как экономика европейских стран терпит убытки.

Петер Сийярто выразил надежду на то, что в будущем ЕС сможет оценить и обсудить последствия санкций, но пока этого не наблюдается.

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