Глава МИД Венгрии: Антироссийские санкции неэффективны
Будапешт, 30 января 2017, 17:47 — REGNUM Антироссийские санкции доказали свою неэффективность и наносят убытки экономике европейских стран, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в ходе интервью для канала RT.
По словам Сийярто, Венгрия всегда заявляла о своем недовольстве санкциями, но не пользовалась в этом вопросе правом вето, чтобы не раскалывать европейское единство.
Глава МИД Венгрии указал, что режим антироссийских санкций не приносит исполнения минских договоренностей, в то время как экономика европейских стран терпит убытки.
Петер Сийярто выразил надежду на то, что в будущем ЕС сможет оценить и обсудить последствия санкций, но пока этого не наблюдается.
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