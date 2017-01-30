Меркель: в Донбассе не соблюдается режим прекращения огня

Берлин, , 17:33 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в Донбассе фактически не действует режим прекращения огня. Об этом Меркель заявила в ходе брифинга с президентом Украины Петром Порошенко, сообщает сегодня, 30 января, украинский телеканал «112 Украина».

Сообщается, Меркель выразила обеспокоенность ситуацией в Донбассе и тем, что режим прекращения огня фактически не соблюдается. «Опять узнали, что «режима прекращения огня» фактически не существует, что снова гибнут солдаты. Я должна сказать, что ситуация на линии разграничения вызывает беспокойство», — сказала канцлер Германии на совместной с Порошенко пресс-конференции в Берлине.

Глава германского правительства подчеркнула, что урегулирование в Донбассе должно проходить на основе Минских соглашений.

«Мы верим в то, что «нормандская четвёрка», этот нормандский формат, — это правильный путь, и мы будем его соблюдать, несмотря на преграды, которые существуют, чтобы добиться мира в Украине и политической стабильности, а также территориальной целостности Украины. Эта дорога не будет простой», — сказала Меркель.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Украины регулярно проводят обстрелы территорий народных республик Донбасса. Вооруженные силы ДНР и ЛНР отвечают на обстрелы только в исключительных случаях, так как стремятся поддерживать режим перемирия.

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