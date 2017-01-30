Шизофрения: почему европолитикам легко переобуваться на лету

После инаугурации Дональда Трампа западноевропейские политики ежедневно совершают чудеса «переобувания на лету», меняя отношение к новому президенту США и к России на 180 градусов. Но это не поможет: все уже заметили, что «Европы» как политического субъекта не существует

Москва, , 17:11 — REGNUM Генсек НАТО норвежец Йенс Столтенберг в интервью ВВС заявил, что альянс «не видит непосредственной угрозы со стороны России для восточного фланга НАТО». Теперь, по его версии, проблема заключается в том, что «мы видим более напористую Россию, мы видим значительное военное наращивание». Потому и военных туда отправили. Но непосредственной угрозы больше нет.

Не будем придираться к тому, что генсек НАТО по своему обыкновению говорит неправду, ведь застрельщиком военного наращивания был, конечно, альянс, а не Россия. Обратим внимание на другое.

Еще летом и осенью НАТО усиливало военное присутствие в Восточной Европе, а генсек альянса в ожидании победы Хиллари Клинтон поговаривал об «обеспокоенности» Россией. К декабрю, когда Дональд Трамп уже выиграл выборы, риторика изменилась в сторону «разницы подходов» России и НАТО. Пошли заявления о том, что «мы не стремимся к конфронтации». А теперь уже и «угрозы нет».

Столтенберга можно понять. Трамп намекнул, что не является фанатом НАТО. Де-факто альянс живет на американские деньги, но совершает действия, которые вредят нормальным отношениям России и США. Ради чьих-то рейтингов и чьих-то бюджетов предлагается оплачивать собственные сложности. Обаме это требовалось. Потребовалось бы и Хиллари Клинтон. Но Трампу это без надобности.

Йенс Столтенберг не одинок. Подобные переобувания на лету совершают и многие другие европейские чиновники. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй еще в июле утвердительно отвечала на вопрос о готовности нанести по России ядерный удар. Теперь она говорит, что «странам Запада нужно взаимодействовать с Россией, но при этом не забывать про меры предосторожности».

Другой пример — тоже из Англии. В начале осени глава МИД Борис Джонсон не только упражнялся в риторике, но и прямо призывал пикетировать посольство России, переходя все мыслимые для дипломата границы. А в январе он же сказал, что «было бы безумием демонизировать Россию или загонять ее в угол». Плюрализм внутри одной головы — это шизофрения.

К тому же Россия — это ведь только часть проблемы. Главный повод для переобувания — Трамп. Глава Европарламента Мартин Шульц когда-то говорил, что Трамп «безответственный человек». Президент Франции Франсуа Олланд — что его «выходки вызывают тошноту». Премьер Франции Мануэль Вальс утверждал, что «Трампа отвергает весь мир». Вышеупомянутый Борис Джонсон именовал будущего лидера США «сумасшедшим» и говорил, что главная опасность поездки в Америку — риск встретить там Трампа. Список можно продолжить.

Теперь все эти люди должны делать вид, что ничего не было. Одновременно — бояться, что Трамп (как и Путин) им все припомнит. И одновременно — пытаться что-то делать, надеясь, что не припомнят.

Когда все эти люди были искренни — тогда или сейчас? Вот, казалось бы, разумная постановка вопроса. Но ответить на такой вопрос невозможно, потому что у вышеперечисленных политиков нет никакого мнения. Оно не менялось — его просто не было. Именно эта пустота вместо позиции и позволяет Столтенбергу, Мэй, Джонсону и далее по списку переобуваться на лету без всякого ущерба для аэродинамики.

Европейские журналисты еще в прошлом десятилетии отмечали: судя по тому, как ведут себя европолитики, они приняли сознательное решение отказаться от своей субъектности. Евросоюз будет вести сытую жизнь (сколько отпущено), не вмешиваясь не только в чужие дела, но даже в свои собственные (вроде мигрантов). Любая активность — только в фарватере НАТО и Вашингтона.

Есть разные объяснения причин такого выбора. Может быть, дело в том, что все ресурсы закончились. Политики сами уничтожили собственную картину мира, запутались в толерантности и вседозволенности и просто не знают теперь, что хорошо и что плохо, и потому практикуют недеяние. Может быть, дело просто в желании отмахнуться от проблемы и по-страусиному делать вид, что проблемы нет.

В любом случае европейские политики (та часть, что нынче у власти) добились своего. В их мире больше нет хорошего и плохого. Они больше не принимают никаких идеологических (то есть соответствующих своей картине мира) решений. Да и никаких других они тоже не принимают. Они пытаются сохранять status quo, сколько получится, и следуют в фарватере сильных союзников (Вашингтон), отталкиваясь от сильных соперников (Москва). К Дональду Трампу они вообще-то должны относиться так же, как к Путину. Но такого шанса у них нет.

Остальной мир, наблюдая за этим переобуванием, убедился в том, что знал и так: нет такой самостоятельной политической единицы — «Евросоюз». Дело не в Brexit и не в том, что примеру Англии может последовать Франция. Дело в том, что у Евросоюза нет никаких оснований не то что на три, а даже на одно место в G7, потому что им сейчас нечего предложить, кроме своего status quo и своей политики фарватера.

Но это, возможно, еще не конец истории. Через три месяца президентом Франции может стать Марин Ле Пен. Тогда ситуация поменяется — и не только для Франции.