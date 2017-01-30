Реджеп Тайип Эрдоган приедет в Москву в начале марта

Москва, , 17:10 — REGNUM В Москве идет подготовка к визиту президента Турции Реджепа Эрдогана, запланированному на начало марта, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Встреча Владимира Путина с президентом Турции пройдет в рамках двустороннего Совета сотрудничества высшего уровня.

По словам Дмитрия Пескова, «в настоящее время активно идет подготовка к проведению этой встречи».

Напомним, ранее о проведении заседания российско-турецкого Совета сотрудничества в Москве сообщал ряд турецких СМИ. Последнее заседание этого Совета проводилось в декабре 2014 года.

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