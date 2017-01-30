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Итальянские СМИ критикуют декриминализацию семейного насилия в России

Политика
Реакция итальянских СМИ на проект Госдумы о декриминализации побоев в семье

Рим, 30 января 2017, 17:08 — REGNUM  

«Россия — страна с одним из самых высоких показателей убийств женщин членами семьи (свыше 12 000 человек погибли только в 2016)» , — сообщает портал Notiziegeopolitiche. Речь идет об утвержденном Госдумой России законопроекте о декриминализации бытового насилия. «Этот закон окрестили законом «пощечины», который, теоретически, должен позволить родителям воспитывать своих детей без угрозы уголовных последствий», — сообщается в новости.

Также в статье напоминается, что постановление Верховного суда России декриминализовало побои, которые не приводят к физическим травмам, если только побои не происходят в семье, поэтому сенатор Елена Мизулина (партия Владимира Путина «Единая Россия») предложила решить эту проблему и восстановить баланс — декриминализовать домашнее насилие.

Если раньше можно было получить приговор в два года лишения свободы, в соответствии с новым законом избиение детей или супруга/супруги, если это первый раз, приведет к штрафу в размере около 500 евро, в случае повторного правонарушения вас будут судить соответствии с уголовным кодексом, — разъясняет издание.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, это правило, которое теперь должно быть одобрено верхней палатой и подписано Путиным «сделает семьи сильнее». «По данным опросов, проведенных контролируемыми правительством учреждениями — 60% россиян видит этот закон в позитивном ключе», — подчеркивает Notiziegeopolitiche.

Власти будут осуществлять проверку только в случае представленного заявления, потерпевший должен предъявить суду доказательства плохого обращения, и что именно это обращение привело к физическим травмам. В статье подчеркивается, что новый закон «позволит судьям закрыть глаза на проблемы домашнего насилия, от которого страдают 40 000 женщин по всей России; из них только 12%, однако, обращаются с заявление в полицию, только три случая из ста доходят до суда, в то время как остальные ситуации никак не решаются».

В тоже время сообщается, что законопроект вызвал резкую критику со стороны правозащитников. Организация Human Rights Watch призвала российских депутатов отклонить закон, как «опасный и несовместимый с международными обязательствами России в области прав человека». В то же время как на 4 февраля в Москве собирается демонстрация против инициативы Госдумы под названием «Демонстрация семейных ценностей».

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Семейное насилие
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