Гуманитарная помощь в Алеппо поступает только от РФ и правительства Сирии

От других стран и международных организаций, которые неоднократно рассуждали о бедственном положении сирийцев, помощь до сих пор не поступала

Москва, , 16:44 — REGNUM Жители Алеппо получают гуманитарную помощь только от России и сирийского правительства. Об этом сегодня, 30 января, заявил журналистам старейшина района Аль-Сахур города Алеппо Абу Альбдаразак, сообщили в Минобороны РФ.

Российским Центром примирения враждующих сторон проведена гуманитарная акция по раздаче продуктов питания жителям Алеппо. В результате тысячи мирных жителей получили продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что при содействии российского Центра по примирению в населенные пункты провинций Алеппо, Дамаск, Латакия и Хама за несколько последних дней доставлено более 50 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости. Помощь получили более 60 тысяч сирийцев.

От других стран и международных организаций, которые неоднократно рассуждали о бедственном положении сирийцев и гуманитарной катастрофе в этой стране, помощь до сих пор не поступала, подчеркнули в Минобороны РФ.

Как сообщает ИА REGNUM, российским Центром примирения враждующих сторон в течение суток проведено шесть гуманитарных акций, в ходе которых помощь была оказана более 4,3 тыс. мирных жителей. Жителям шести районов Алеппо произведена раздача более 3,8 тонны хлеба и 1,5 тыс. порций горячего питания. Всего горожанам доставлено и передано более 4,4 тонны гуманитарных грузов.

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