Миграционная политика США не изменит планов авиакомпании Garuda Indonesia
Джакарта, 30 января 2017, 16:38 — REGNUM Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia по-прежнему планирует запустить авиасообщение между Джакартой, столицей страны, и Лос-Анджелесом, не смотря на ужесточение миграционной политики США в отношении ряда мусульманских стран, сообщает 30 января Reuters.
«Наши планы не изменились. Авиасообщение (с США — прим. ИА REGNUM ) должно начаться в июне или июле», — заявил представитель Garuda Indonesia Бенни С. Бутарбутар.
Напомним, в пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому прием беженцев в США был приостановлен на 120 дней. Указ также на неопределенный срок запрещает размешать в стране беженцев из Сирии. Правила въезда в США тоже были ужесточены в связи с этим указом. Для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали сроком на 90 дней был полностью запрещен въезд в Соединенные Штаты.
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