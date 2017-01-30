Миграционная политика США не изменит планов авиакомпании Garuda Indonesia

Авиасообщение с США должно начаться летом 2017 года

Джакарта, , 16:38 — REGNUM Индонезийская авиакомпания Garuda Indonesia по-прежнему планирует запустить авиасообщение между Джакартой, столицей страны, и Лос-Анджелесом, не смотря на ужесточение миграционной политики США в отношении ряда мусульманских стран, сообщает 30 января Reuters.

«Наши планы не изменились. Авиасообщение (с США — прим. ИА REGNUM ) должно начаться в июне или июле», — заявил представитель Garuda Indonesia Бенни С. Бутарбутар.

Напомним, в пятницу, 27 января, президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому прием беженцев в США был приостановлен на 120 дней. Указ также на неопределенный срок запрещает размешать в стране беженцев из Сирии. Правила въезда в США тоже были ужесточены в связи с этим указом. Для граждан Ирака, Ирана, Судана, Йемена, Сирии, Ливии и Сомали сроком на 90 дней был полностью запрещен въезд в Соединенные Штаты.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: Политика Трампа положительно повлияет на туристический бизнес Таиланда

Читайте развитие сюжета: Парламент Ирака проголосовал за запрет въезда в страну для граждан США