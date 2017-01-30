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«Мы последние белые, Европа сдалась» — Жириновский о мигрантах

Политика
В ЛДПР поддерживают действия президента США в миграционной сфере
Мигранты
Freedom House
Мигранты

Москва, 30 января 2017, 16:30 — REGNUM  ЛДПР поддерживает указы президента США Дональда Трампа о мигрантах: если не закрыть границы, начнется гражданская война. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский на «круглом столе» в Госдуме.

«Сегодняшние прозападные замолчали. Сама Америка пошла другим путем. Потому что поняли: тупик. Что такое глобализация? Убрать все таможни, и товары идут, как они идут. А где дешевый товар? Там, где дешевые рабочие. Тогда все заводы — в Китай, а мы остаемся без заводов», — объяснил Жириновский.

«Мы не сможем ничего производить. Вся Африка приедет в Европу, раз здесь пособия 700 евро, а чего ему за 7 евро кочевряжиться? Поэтому глобализм сам Запад остановил. Глобализм — это гибель человечества», — уверен лидер ЛДПР.

«Они изображают свободную торговлю, свободную демократию, на самом деле, когда надо, они вводят ограничения. Если вы за свободу передвижения, чего вы колючей проволокой окутали Европу? В Африке готовы переехать 100 млн человек», — отметил он, подчеркнув, что Европе грозит «уплотнение» за счет мигрантов.

«Правильный указ издал президент США Трамп. Мы единственные поддержали сегодня Трампа», — отметил Жириновский, указав, что рядом с границами США сейчас находится около 300 млн мигрантов. «Если не закрыть границы, их будет 500 млн, начнется гражданская война. Мы последние белые, Европа сдалась, и к нам придут — что будем делать?» — задает вопрос Жириновский.

Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», который запрещает въезд в США на 90 дней всем гражданам семи стран (Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана), а также приостанавливает прием любых беженцев на 120 дней и запрещает на неопределенный срок прием беженцев из Сирии.

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Миграция, гражданство, паспортизация
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