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«Одержимые ядерной войной хотят насладиться описанием возможных жертв»

Политика
Идеи Конгресса США выглядят как «Кошмар на улице Вязов, считают в Госдуме

Москва, 30 января 2017, 13:19 — REGNUM  Вместо борьбы с терроризмом конгресс США тешится надеждой поиграть с ядерным оружием. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя то, что разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона приступили к разработке новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар.

«Маниакальное поручение, когда одержимые идеей уничтожения и войны, хотят насладиться хотя бы описанием возможных жертв. Идеи конгресса выглядят как «Кошмар на улице Вязов», — считает парламентарий.

По мнению Яровой, Трамп прав, обращаясь к сенаторам и говоря о том, что пора перестать искать способы развязывания Третьей мировой войны.

«Вместо борьбы с терроризмом конгресс тешится надеждой поиграть с ядерным оружием. Налицо опасное и нездоровое увлечение, направленное против мира и безопасности человечества», — считает Яровая.

Задание разработать новые критерии оценок выживаемости поручил военным Конгресс США. Исследование призвано выяснить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном взрыве. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством, сообщает Bloomberg.

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