Тягнибок призвал разделить Россию на множество частей
Врагом номер два для Киева политик назвал текущую украинскую власть
Киев, 30 января 2017, 13:18 — REGNUM Российская Федерация, являющаяся главным врагом Украины, должна распасться на большое число отдельных государств. Лишь в таком случае ситуация на Украине изменится к лучшему, заявил лидер украинской партии «Свобода» Олег Тягнибок, передает телеканал «112 Украина».
«Сегодня который раз говорим: главный враг Украины — это Москва. Пока Москва не распадётся, Украине покоя не будет», — заявил Тягнибок и призвал «приложить максимум усилий» к процессу распада «Московской империи».
Врагом номер два для Киева политик назвал текущую украинскую власть. По его словам, этот внутренний противник «постоянно тормозит и пренебрегает кровью героев, которые отдают жизнь за украинскую землю», — отметил он.
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