В Забайкалье не утихают «разборки» по поводу тарифов

Чита, , 13:18 — REGNUM Общественные деятели и средства массовой информации Забайкальского края продолжают обсуждать ситуацию, сложившуюся с повышением тарифов на тепловую энергию, отпускаемую ТКГ-14. Компания утверждает, что тарифы экономически обоснованы, в то время как многие местные политики считают, что, идя на поводу у компании и повышая тарифы, власти лишь поощряют неэффективный менеджмент предприятия.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкальском крае большой общественный резонанс в прошлом году вызвал резкий рост тарифов на теплоснабжение. С 1 июля для юридических лиц и бюджетных организаций он вырос сразу на 35%, однако ощутимым этот рост стал с началом отопительного сезона. Объяснялся рост необходимостью возмещения выпадающих доходов ТГК-14, однако общественность эти доводы не воспринимало и в жесткой форме требовало пересмотреть решение. К протестам присоединились политики, общественные деятели, бизнесмены, и в итоге властям пришлось идти на попятную. В декабре служба по тарифам приняла решение об изменении тарифов ТГК-14, ранее утвержденный рост тарифов на 35% снизили до 7,1%. В июле наступившего года цены на тепло будут повышены еще на 6% для юрлиц, предпринимателей и бюджетных организаций.

На Совете Законодательного собрания Забайкальского края генеральный директор ТГК-14 Виктор Мясник заявил, что компания использует заемные средства для надежного обеспечения людей тепловой энергией, однако финансовые ресурсы компании уже исчерпаны. Он также заметил, что перед компанией накоплена серьезная задолженность, без погашения которой появляется риск в работе ТГК-14, пишет «Забмедиа».

В своем выступлении Мясник рассказал об убытках компании за 2015 год, которые повлекли повышение тарифов: «В 2015 году компания потеряла 430 млн рублей. Все расходы покрываются за счет кредитов». По словам гендиректора, сейчас лимит средств компании исчерпан. Мясник также добавил, что убытки, которые несет компания, отражаются на заработной плате работников, качестве и своевременности платежей по кредитам и получении энергоресурсов. Он также добавил, что «сегодня в обществе отсутствует необходимость повышения тарифов».

Кроме того, по данным «Чита.Ру», Мясник добавил, что «запас финансовой прочности исчерпан», из-за чего «очень остро стоит вопрос надежности теплоснабжения во всем крае». «Те, кто стремится получить политические дивиденды, не думают о последствиях», — заявил он, говоря о возмущении предпринимателей края после повышения тарифа.

Высокие тарифы на электроэнергию в Забайкальском крае сможет снизить включение региона в зону свободного перетока электроэнергии «Сибирь», сообщил на этом же совещании министр территориального развития края Виктор Паздников. Главным препятствием этому он назвал отсутствие технических возможностей для присоединения. Чтобы сделать это, в Забайкалье необходимо провести высоковольтную линию на 500 кВт Гусиноозёрская ГЭС — Петровск-Забайкальский. Что касается тарифов на тепло, то здесь, по словам Паздникова, огромную роль играет то, что в целом сети в крае находятся в плачевном состоянии.

Добавим, что в производстве Арбитражного суда сейчас находится иск ПАО «ТГК-14» о «выпадающих доходах» за 2014 года в сумме 369,6 млн рублей. По результатам назначенной судом по делу судебной экспертизы сумма исковых требований была увеличена истцом до 441 млн рублей. Краевое министерство финансов ранее заявило, что рассматривает вопрос о возможности заключения мирового соглашения на сумму 275,4 млн рублей, и это известие вызвало шквал негативных комментариев.

Так, депутат Андрей Жидков заявил, что Минфину не следует подписывать это мировое соглашение. Он считает, что необходима независимая экспертиза, так как «с обеих сторон судебного процесса находятся представители ТГК-14».

Также стало известно, что прокуратура начала проверку внутренних приказов ТГК-14. Проверке подвергнутся более 200 внутренних приказов ТГК-14 и данные Росфинмониторинга о деятельности компании на предмет наличия необоснованных трат.

Не исключено, что проверятся будут и приказы о премировании топ-менеджмента компании. Так, по данным местных СМИ, в 2014 году руководитель ТГК-14 получил премию в размере 7,2 млн рублей, а в 2015 году его заместители получили премии на общую сумму 14,5 млн. Впрочем, руководители компании утверждают, что «в тариф на тепловую энергию эти величины (премии — прим. ИА REGNUM ) не попадают».

Генеральная прокуратура РФ поручила изучить структуру тарифов и проверить правомерность начисления премий руководителям. Для этого в краевом надзорном ведомстве была создана специальная рабочая группа.