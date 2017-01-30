Понедельник, 30 Января 2017 года
13:26:55 МСК

Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон получает шанс

Политика
Скандал вокруг Франсуа Фийона и выбор Бенуа Амона в качестве кандидата от социалистов позволяют Фийону нарастить электоральную поддержку
Эммануэль Макрон
Иллюстрация: Elle.fr
Эммануэль Макрон

Париж, 30 января 2017, 13:10 — REGNUM  Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон повысил свои шансы в президентской гонке, после того как на праймериз Социалистической партии 29 января победил Бенуа Амон, сообщает Reuters.

Также на пользу Макрону играет тот факт, что кандидат от консерваторов Франсуа Фийон стал жертвой коррупционного скандала его супруги.

Макрон, 39-летний экс-министр экономики позиционирует себя в качестве центриста, он заявляет, что не имеет отношения ни к левым, ни к правым.

Агентство, занимающееся социологическими исследованиями Kantar-Sofres, утверждает, что Франсуа Фийон потерял некоторое количество сторонников, которое теперь поддерживает независимого кандидата.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. По данным опросов общественного мнения, первом туре победу одержит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Во втором туре ее наиболее вероятным соперником будет Франсуа Фийон. Однако после разразившегося скандала, в рамках которого супруга Фийона обвиняется в фиктивной работе в качестве помощника своего мужа, популярность кандидата от консерваторов может быть подорвана.

Читайте ранее в этом сюжете: Франсуа Фийон отверг обвинение в «фиктивном» трудоустройстве жены

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Выборы президента Франции
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Станислав СтремидловскийОбщее для папы Франциска и президента Трампа – хорошее отношение к России
Ватикан Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
30.01.17
«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
30.01.17
Валерий РокотовС пулемётом против пикетчиков
Лос-АнджелесСША Первый век Голливуда Культура
NB!
30.01.17
Александр БеловНе США осуждать Россию за вмешательство в дела стран – NI
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
В Польше сборная Украины по биатлону не стала слушать гимн России
Душники-ЗдруйПольша Биатлон Спорт
NB!
30.01.17
Станислав ТарасовТурция «раскачивает» НАТО и шантажирует Евросоюз
МоскваРоссия Политическая жизнь Турции Политика
NB!
30.01.17
Китай намерен доставить на Землю образцы грунта с Марса
ПекинКитай Исследования Марса Наука
NB!
30.01.17
Маккейн и Грэм «ищут способ развязать третью мировую» — Трамп
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
30.01.17
Разведка США анализирует способность РФ и Китая «пережить ядерный удар»
ВашингтонСША Ядерное оружие Политика
NB!
30.01.17
ФАС: Против «Мегафона» возбуждено дело
МоскваРоссия Сотовая связь Экономика
NB!
30.01.17
Александр БеловПротивостояние Индии и Пакистана может стать ядерным — NI
Нью-ДелиИндия Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
Алексей ЮсевПритяжение (с) Запада: Новый фильм Федора Бондарчука и патриотизм
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
30.01.17
Трёхметровые сугробы и сосульки-убийцы: Барнаул после снегопадов
БарнаулРоссия Снегопады, метели, снежные бури Происшествия
NB!
30.01.17
Максим ИсаевАмериканские СМИ не должны считать Дональда Трампа своим врагом – WP
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
30.01.17
«Нефть: риск падения сохраняется»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
30.01.17
Конкурс «Мисс Вселенная» выиграла девушка из Франции
МанилаФилиппины Шоу-бизнес Общество
NB!
30.01.17
«Этот город дрался за каждый дом...»
ВоронежРоссия Сохранение памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
30.01.17
Впервые после холодной войны британский эсминец зайдет в Черное море
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Пушков: Европа не та, что прежде, а главные политики в мире — Путин и Трамп
МоскваРоссия Судьба Евросоюза Политика
NB!
30.01.17
Экологический митинг в СВП Ванино: «Уговоры кончились. Будут суды!»
ВаниноХабаровский крайРоссия Проблемы экологии Общество
NB!
30.01.17
СМИ: Великобритания посылает эсминец «поддерживать демократию» на Украине
ЛондонВеликобритания Гражданская война на Украине Политика
NB!
30.01.17
Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
ещё главное