Кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон получает шанс

Скандал вокруг Франсуа Фийона и выбор Бенуа Амона в качестве кандидата от социалистов позволяют Фийону нарастить электоральную поддержку

Париж, , 13:10 — REGNUM Независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон повысил свои шансы в президентской гонке, после того как на праймериз Социалистической партии 29 января победил Бенуа Амон, сообщает Reuters.

Также на пользу Макрону играет тот факт, что кандидат от консерваторов Франсуа Фийон стал жертвой коррупционного скандала его супруги.

Макрон, 39-летний экс-министр экономики позиционирует себя в качестве центриста, он заявляет, что не имеет отношения ни к левым, ни к правым.

Агентство, занимающееся социологическими исследованиями Kantar-Sofres, утверждает, что Франсуа Фийон потерял некоторое количество сторонников, которое теперь поддерживает независимого кандидата.

Напомним, президентские выборы во Франции пройдут в апреле-мае 2017 года. По данным опросов общественного мнения, первом туре победу одержит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен. Во втором туре ее наиболее вероятным соперником будет Франсуа Фийон. Однако после разразившегося скандала, в рамках которого супруга Фийона обвиняется в фиктивной работе в качестве помощника своего мужа, популярность кандидата от консерваторов может быть подорвана.

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