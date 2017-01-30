Станислав Стремидловский, , 13:04 — REGNUM

Темами публикаций СМИ Ватикана, католических епархий и организаций на неделе 23 — 29 января стали: папа Франциск выступил за «хорошие новости»; в Ватикане могут собраться для разговора все патриархи Ближнего Востока; глава Халдейской церкви Луис Рафаэль Сако замечает в Ираке «положительные сигналы»; делегация Святого престола посетила Алеппо; в Стамбуле прошли первые прямые переговоры представителей Константинопольского патриархата с представителями Киевского и другое.

Папа Римский Франциск дал свою оценку мировым масс-медиа, передает Radio Vaticana (Ватикан). Понтифик сослался на древний образ: человеческий разум — это жернова, которые приводит в движение вода и которые нельзя остановить. Но тот, кто несет ответственность за мельничный камень, может решить — молоть ему пшеницу или плевелы. «Разум человека постоянно работает, его нельзя остановить; но это мы решаем, какой материал ему поставлять», — сказал Франциск в послании, обращенном к журналистам во Всемирный день средств массовой коммуникации. «Думаю, нам нужно разорвать порочный круг тревоги и спирали страха, что является результатом привычки сосредоточения внимания на «плохих новостях», — отметил папа, пояснив, что речь не идет об исключении новостей о страданиях. Наоборот. Нужно попытаться преодолеть чувство недовольства, безразличия и апатии, которое порождает мысли, что зло невозможно остановить. Нужна логика «хороших новостей». Что может быть отправной точкой для прочтения реальности? Для христиан такими «очками», позволяющими расшифровать действительность, это исключительно Благая Весть, Евангелие Иисуса Христа. В этом свете каждая новая драма, которая происходит в истории, становится местом для возможной «хорошей новости», поскольку Христос есть в первую очередь надежда.

Папа Франциск встретился в Ватикане с делегатами Международной смешанной комиссии по богословскому диалогу между Католической церковью и Восточными православными церквями. Он заметил, что многие из присутствующих принадлежат к Церквям, которые ежедневно становятся свидетелями «жестокого насилия и преступлений со стороны фундаменталистского экстремизма». Такие трагические ситуации легко укореняются в условиях нищеты, неравенства и социальной изоляции, чему «способствует нестабильность, порожденная корыстными интересами, часто внешними, а также недавние конфликты, оставившие после себя жалкие условия жизни, культурные и духовные пустыни, в которых можно легко манипулировать и провоцировать ненависть. Каждый день ваши Церкви близки к страданиям; они призваны сеять гармонию и терпеливо возрождать надежду, утешая людей миром, исходящим от Господа, миром, который мы вместе должны нести израненному и расколотому миру». Папа вознес молитву о страдающих Церквях, дабы прекратились конфликты и Господь утешил народы в беде, особенно детей, больных и стариков. Понтифик выразил свою близость епископам, священникам, монашествующим и мирянам, которые были похищены, взяты в заложники или в рабство. Современные мученики, отметил Франциск, дают мужественное свидетельство о Христе. Они открывают нам «само сердце нашей веры, которая состоит не только из общего послания мира и примирения: это Сам Иисус, распятый и воскресший. Именно Он является нашим миром и примирением», и все мы, христиане, призваны «нести мужественное свидетельство повсюду, со смиренной Христовой любовью, которая примиряет людей всех времен». Жизнь мучеников и их кровь взывает нас к единству, добавил папа, «так чего же мы ждем?».

Есть предложение к папе Франциску созвать для разговора всех патриархов Ближнего Востока, рассказал в интервью Vatican insider (Турин, Италия) патриарх Ассирийской Церкви Востока Мар Гиваргис III. Он также прокомментировал текущую ситуацию в Ираке. Патриарх считает, что центральное правительство и власти Иракского Курдистана должны объединиться, чтобы освободить страну от террористов, а соседние страны Ирак и Сирия — выполнить свою часть работы. Сейчас все вместе в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отмечает Мар Гиваргис III, если не будет вмешательства извне, то появляется шанс, что Багдад и Эрбиль смогут договориться и по вопросу послевоенного восстановления и устройства страны. Говоря о провинции Ниневия, патриарх констатировал, что сейчас она находится под юрисдикцией центрального правительства. Между тем, многие христианские политики неоднократно обращались в Багдад с предложением создать в провинции христианскую автономию. Как подчеркивает Мар Гиваргис III, мы не должны забывать о том, что население Ниневии имеет право определять свое собственное будущее. В этом контексте он поддерживает тех западных политиков и общественные организации, например, в США, которые видят провинцию Ниневия христианской автономией. «Это всегда была наша земля, земля наших мучеников», — говорит патриарх Ассирийской Церкви Востока.

Делегация Халдейской католической церкви во главе с патриархом Луисом Рафаэлем Сако посетила провинцию Ниневия, освобожденную от боевиков ИГИЛ, передает Agenzia Fides (Ватикан). В городе Телль-Каеф в церкви Святого Сердца халдейский патриарх возглавил собрание и вознес молитвы о мире во всем регионе и скорейшем возвращении беженцев в свои дома. Сако сообщил о выделении средств в общей сложности на сумму в 500 миллионов иракских динаров (более 380 тысяч евро) на программы восстановления домов и церквей, поврежденных или разрушенных в годы оккупации джихадистами. Патриарх обратился к «великодушию» приходов и халдейских общин, разбросанных по всему миру, призвав их взять на себя ответственность за финансовую поддержку проектов, долженствующих вдохнуть новую жизнь в освобожденные поселения Ниневии. Согласно данным патриархии Халдейской католической церкви, наиболее разрушенным городом сегодня в регионе является Батнай, другие города, как Телскуф и тот же Телль-Каеф, пострадали меньше.

Патриарх Сако замечает в Ираке «положительные сигналы», рассказывает La Croix (Париж, Франция). Глава Халдейской католической церкви считает, что его замечания начинают постепенно восприниматься рядом светских и религиозных институций. Сако выступает за то, чтобы приравнять «разжигание ненависти» к терроризму. Под «разжиганием ненависти» он понимает «любое агрессивное выступление или подстрекательство к бунту», независимо от того, кто его сделал. Такие вещи, говорит Сако, нельзя рассматривать «как своего рода выражение свободы слова». По мнению патриарха, христиане и мусульмане должны вместе признать за собой ответственность и пересмотреть собственные вероучения с точки зрения очищения от токсинов «ненависти и отчуждения». Но есть и позитивные моменты. Например, проявленное со стороны шиитских богословов понимание тех мусульман, которые разделяют празднование Рождества с христианами, противодействие суннитских богословов «речам ненависти с проклятиями в адрес христиан» и предпринимаемые министерством по делам религий Иракского Курдистана меры по запрету «любых выступлений против других религий». Как подчеркнул Сако, «пришло время инвестировать поражение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в создание гражданского и демократического государства, основанного на полном гражданстве для всех, независимо от религии или этнического происхождения. Так обстоит дело во всех развитых странах мира и даже некоторые исламские страны идут путем отделения религии от политики».

Апостольский нунций в Сирии кардинал Марио Дзенари и статс-секретарь Конгрегации интегрального развития человека Джанпьетро Дал Тоско посетили освобожденное Алеппо, информирует AsiaNews (Рим, Италия). Как рассказал изданию апостольский викарий для католиков латинского обряда Алеппо епископ Жорж Абу Хазен, это был первый официальный визит представителей Святого престола после окончания военных действий. В заявлении Конгрегации интегрального развития человека говорится, что делегация встретилась с «христианскими общинами и их пастырями», которые «выразили благодарность папе за постоянную заботу о любимой Сирии». Были посещены также «католические благотворительные учреждения и ряд лагерей беженцев». Монсеньор Дал Тоско и кардинал Дзенари, рассказал викарий, «были очень тронуты тем, что они увидели. Для нас же эта встреча стала еще одним свидетельством надежды и радости». Визит апостольского нунция и высокопоставленного чиновника Ватикана привлек внимание и религиозных и светских руководителей города, мусульманских лидеров, которые вышли поприветствовать христианских гостей. «Мы посетили муфтия Алеппо, который не смог придти на общую встречу по причине болезни. Он высоко оценил наш жест», — добавил монсеньор Хазен. Хотя сегодня в городе не ведутся боевые действия, ситуация в Алеппо остается сложной — нет электричества и отопления, действия боевиков привели к ограничению подачи воды. В это же время в Астане проходят мирные переговоры между правительством и оппозицией при посредничестве России, Турции и Ирана. Их цель — поддержать режим перемирия и распространить его на всю страну, за исключением джихадистов. «Мы надеемся на переговоры в Астане, — заключает апостольский викарий Алеппо. — Конечно же, есть место и для скептицизма, но сегодня надежда сильнее, чем в прошлом. Обе стороны за одним столом, мы надеемся, что они смогут договориться о прекращении огня».

Непризнанная в православном мире Украинская православная церковь Киевского патриархата, по-видимому, становится приемлемой для Константинопольского патриархата, передает KATHPRESS (Вена, Австрия). В середине января в Стамбуле состоялись первые прямые переговоры представителей Константинопольского патриархата с представителями Киевского. И, похоже, инициатива исходила от Фанара. Информация о переговорах сохранялась в тайне, пока о них не стало известно немецкому католическому информационному агентству KNA. Только после этого факт встречи был официальной подтвержден. Известно, что от имени константинопольского патриарха Варфоломея выступали митрополит Галльский Эммануил (Адамакис), архидиакон Максимос Вегенопулос и митрополит Смирнский и экзарх всея Азии Варфоломей (Самарас), которые вступили в контакт с первоначально безымянными эмиссарами киевского патриарха Филарета. Сам Варфоломей избегал личной встречи с украинской церковной делегацией, но получал отчеты о ходе переговоров от митрополита Эммануэля и архидиакона Максимоса. Позже из Киева поступила информация, что в Константинополе от УПЦ КП работали митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский и патриарший наместник с правами епархиального архиерея Епифаний (Думенко), митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк), архиепископ Черниговский и Нежинский и глава Информационного управления Киевской патриархии Евстратий (Зоря) и председатель Издательского управления протоиерей Александр Трофимлюк. До сих пор Фанар старался избегать серьезных консультаций с отлученным Москвой патриархом Филаретом. Однако, согласно поступающим сообщениям с Украины, ряд богатых и влиятельных предпринимателей интенсивно работают в поддержку признания Варфоломеем патриарха Филарета.

Папу Франциска и президента Трампа разделяет много, но есть и то, где они могут найти общий язык — это Россия, констатирует Crux (Денвер, США). Как хорошо известно, Трамп попал под обстрел в ходе предвыборной кампании за его якобы «уютные» отношения с президентом Владимиром Путиным. Позже избранный президент выдвинул топ-менеджера Exxon Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, несмотря на то, что Тиллерсон испытывает гордость за свои «очень близкие отношения» с Путиным и имеет обширные деловые отношения с Россией. Это пугает многих американцев. По-своему, папа Франциск попал под огонь критики за то же самое. Понтифик заработал значительный политический капитал в Кремле. Франциск помог предотвратить западное наступление на президента Башара Асада, и в целом Ватикан солидарен с диагнозом Москвы, которая называет попытки сместить сирийского лидера ошибкой. Франциск также порадовал Москву, описав конфликт в восточной Украины как «братоубийственный», позиционировав его как «внутреннее дело», а не как «российскую агрессию». Папа знает, что Русская православная церковь является «800-фунтовой гориллой» в этом мире. И папа пошел на встречу в Гаване в феврале 2016 года с патриархом Московским. Как и Трамп, Франциск тоже сталкивается с внутренней критикой своей политики в отношении России. Многие католики обвиняют его и Ватикан в чрезмерном «экуменизме», настаивая, что он должен бросить вызов РПЦ на Украине, так как Московская патриархия испытывает враждебность по отношению к греко-католикам. Но и у Трампа, и у Франциска есть весомые аргументы. В многополюсном мире экономические и военные ресурсы России делают ее важным центром власти, взаимодействие перебивает изоляцию. На Ближнем Востоке, например, Москва является необходимым партнером в долгосрочной борьбе с исламистским экстремизмом. В любом случае, когда речь идет о России, президент и папа оказываются более или менее в одной лодке, хотя и по разным причинам. Возможно, если они начнут грести вместе, то найдут и другие берега, к которым смогут пристать.