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«В США допускают возможность ядерного удара по России и Китаю»

Политика
Никто просто так на исследования деньги тратить не будет, считают в Совфеде
Ядерный удар
National Nuclear Security Administration
Ядерный удар

Москва, 30 января 2017, 13:03 — REGNUM  Сообщения о том, что разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона приступили к разработке новой программы оценки способности России и Китая пережить гипотетический ядерный удар, подтверждает абсолютную правомерность действий России по модернизации своего ядерного потенциала. Как передает корреспондент ИА REGNUM 30 января, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

«Подобные изыскания проводятся не ради спортивного интереса. Просто так никто тратить деньги не будет», — отметил сенатор.

«Выходит, что в США определенные круги допускают возможность нанесения ядерного удара по России и Китаю, сохранив в то же время свою территорию в неприкосновенности. Не исключаю, что этот анализ может быть продолжен и при Дональде Трампе», — говорит парламентарий.

В любом случае информация «подтверждает абсолютную правомерность действий России по модернизации своего ядерного потенциала, цель которых — сохранение стратегического паритета с США». «На данный момент это чуть ли не единственная гарантия неприменения ядерного оружия вообще. Ни у кого не должно возникнуть даже мысли о возможности ядерного удара по России», — заявил Клинцевич.

Задание разработать новые критерии оценок выживаемости поручил военным Конгресс, сделано это было еще до того, как Дональд Трамп вступил в должность президента, то есть при экс-президенте Бараке Обаме. Проект получил поддержку членов обеих партий.

Исследование призвано выяснить «способность руководства выжить, управлять и контролировать государственные функции» при ядерном взрыве. Военным США предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством. Разработчики документа должны будут детально расписать меры по обеспечению безопасности, которые могут быть предприняты руководством РФ и Китая, сообщает Bloomberg.

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