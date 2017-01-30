Лавров: Разговор Путина и Трампа проявил взаимное уважение

Беседа шла о концептуальных вещах, без углубления в детали

Москва, , 12:40 — REGNUM Телефонная беседа, состоявшаяся между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом, продемонстрировала готовность собеседников учитывать национальные интересы каждой из сторон. Об этом 30 января в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Разговор был хорошим и в политическом, и в человеческом смысле. Разговор, который проявил взаимное уважение, стремление лидеров общаться без нравоучений, опираясь на национальные интересы каждого», — отметил Лавров.

Он также добавил, что разговор происходил о концептуальных вещах, без углубления в детали. Был выявлен целый перечень сфер, где интересы и Москвы, и Вашингтона совпадают — в первую очередь, это борьба с терроризмом.