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‍Столтенберг: «НАТО выступает против пыток»

Политика
Они противоречат международному законодательству
НАТО
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
НАТО

Брюссель, 30 января 2017, 12:35 — REGNUM  НАТО выступает против применения пыток: такая практика противоречила бы международному законодательству. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в интервью телекомпании ВВС.

«Пытки противоречат международному законодательству, все миссии и операции НАТО проводятся в соответствии с международным законом, поэтому НАТО выступает против пыток», — сказал Столтенберг. Он подчеркнул, что лично он также против пыток.

Как отмечает Столтенберг, президент США Дональд Трамп оговаривал, что решение о применении пыток не может быть принято без консультации с американским министром обороны и главой ЦРУ. «Они же высказались против пыток», — уточнил Столтенберг.

Напомним, СМИ опубликовали проект нового указа Трампа, в котором прописывается внедрение «расширенных» методик допроса. 26 января Трамп сказал, что беседовал с сотрудниками спецслужб об эффективности применения пыток.

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