Понедельник, 30 Января 2017 года
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Трампу показали мультфильм про рыбку с провалами в памяти

Политика
Мероприятие прошло на фоне протестов, вызванных указом о мигрантах
Дори
Цитата из м/ф «В поисках Дори». реж Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн. 2016.США
Дори

Вашингтон, 30 января 2017, 12:21 — REGNUM  В Белом доме состоялся первый официальный кинопоказ после вступления в должность президента США Дональда Трампа. Для демонстрации была выбрана анимационная лента «В поисках Дори», сообщает The Hollywood Reporter.

Главный персонаж мультфильма — рыбка Дори, которая страдает провалами в памяти, однако не теряет надежды избавиться от своего недуга и найти своих родных. Ленту посмотрел сам президент, его родные и друзья.

Отмечается, что мероприятие прошло на фоне протестов в Соединенных Штатах и других странах мира, вызванных указом Трампа об ограничении въезда в страну для граждан семи государств. В мультфильме рыбку Дори озвучила актриса и телеведущая Эллен Дедженерес, которая также выступила с критикой этого указа Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 января Дональд Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», предполагающий на 120 дней приостановку приема беженцев из Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. При этом прием сирийских мигрантов прекращен полностью. Граждане остальных указанных стран должны отказаться от поездки в Соединенные Штаты, если не имеют вида на жительство в стране или дипломатической визы.

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