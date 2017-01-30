В Йемене погиб военнослужащий США

Вашингтон, , 12:18 — REGNUM Один военнослужащий США погиб, еще трое получили ранения в перестрелке с боевиками группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене, сообщает Associated Press.

«США опечалены сообщением о том, что наш военнослужащий героически погиб во время борьбы с радикальным терроризмом», — говорится в заявлении президента США Дональда Трампа. «Мои мысли обращены к семье погибшего», — добавил он.

Рейд американских вооруженных сил в Йемене был запланирован еще прежней администрацией во главе с президентом Бараком Обамой, до того как он покинул свой пост, но Трамп не отказался от этой операции.

США ведут борьбу с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Йемене более 15 лет, в основном при помощи беспилотников. Рейд, проведенный 29 января, оказался для боевиков сюрпризом.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что будет усиливать вооруженные силы США, а также будет активно сражаться против угрозы исламского терроризма.