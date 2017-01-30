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Воронежская область: 20 военных самолетов вступят в учебный бой

Политика
Военные летчики поразят учебные цели и вступят в учебный бой с условным противником

Воронеж, 30 января 2017, 12:07 — REGNUM  Летно-тактическое учение с участием эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29 СМТ стартовало в Воронежской области 30 января, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Западного военного округа.

Всего в учении принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 20 истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей МиГ-29СМТ.

Первый этап учение предусматривает отработку экипажами военных самолетов перебазирования на запасной аэродром.

В учении участвуют и наземные службы — подразделения должны подготовить к вылету авиационную технику, отработать обеспечение ее ракетно-пушечным вооружением и авиабомбами, поддерживать устойчивую радиосвязь, обеспечить радиолокационный контроль полетов авиации на заданных маршрутах, выдачу радиолокационной информации на пункты боевого управления. Также в числе задач — подготовка взлетно-посадочной полосы, заправка самолетов, маскировка авиационной техники и средств наземного обеспечения.

Второй этап учений пройдет на полигоне «Погоново» под Воронежем. Здесь пилоты эскадрильи должны поразить учебные цели, которые будут имитировать вертолеты и объекты армейской авиации условного противника. Также военные летчики вступят в воздушные бои с самолетами условного противника (их роль исполнят экипажи истребителей МиГ-29СМТ).

Еще одной задачей учений станет отработка преодоления систем ПРО условного противника (эту роль исполнят комплексы С-300, базирующиеся в Воронежской области).

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