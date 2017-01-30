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У калужских чиновников будут формировать антикоррупционное сознание

Политика
Жители Калужской области считают уровень коррупции в регионе средним
Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864 Леонид Соломаткин. Угощение чиновников. 1864

Калуга, 30 января 2017, 11:59 — REGNUM  

В целях формирования у чиновников антикоррупционного сознания по предложению губернатора Калужской области в министерствах и в муниципальных образованиях с февраля 2017 года будут проведены зачеты в форме тестирования на знание чиновниками законодательства о противодействии коррупции. Об этом сегодня, 30 января, заявил на заседании регионального кабинета министров советник губернатора области, бывший прокурор Калуги Юрий Лукьяненко, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Юрия Лукьяненко, который курирует в областной администрации вопросы, связанные с противодействием коррупции, в регионе также планируется внедрить ежеквартальную систему рейтинговой оценки эффективности деятельности министерств и муниципальных образований, популяризировать положительный опыт работы по противодействию коррупции. Кстати, согласно статистическим исследованиям, уровень коррупции в Калужской обьласти населением оценивается как средний.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Калужском регионе было выявлено 156 преступлений коррупционной направленности, в том числе 112 фактов взяточничества, которой наиболее подвержена бюджетная сфера. За год следователями управления регионального СКР было рассмотрено 268 сообщений о коррупционных преступлениях, по которым возбуждено 139 уголовных дел. Направлением в суд завершено расследование по 87 уголовным делам по обвинению в коррупции 101 лица. В рамках уголовных дел в бюджеты различных уровней области возмещён ущерб в размере 79 млн рублей.

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