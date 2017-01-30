Бывшая правящая партия Эстонии сменила все свое руководство

Теперь она готова попытаться взять реванш у левых центристов на местных выборах осенью 2017 года

Таллин, , 11:38 — REGNUM Правлением Реформистской партии Эстонии назначен новый генеральный секретарь политсилы — им стал старейшина волости Амбла (центральная Эстония) Райт Пихельгас. Об этом ИА REGNUM сегодня, 30 января, сообщили в пресс-службе крупнейшей партии страны, отметив, что, таким образом, завершилось переизбрание всего руководства после ухода партии в оппозицию в ноябре 2016 года. Ранее был переизбран новый председатель — вместо Таави Рыйваса выбран Ханно Певкур, бывший министр социальных дел и внутренних дел.

По словам Певкура, «у нового генсекретаря есть все предпосылки к тому, чтобы как можно лучше справиться с обязанностями». Райт Пихельгас родился 29 апреля 1985 года. В течение последних восьми лет занимал должность старейшины волости Амбла. Пихельгас представляет Эстонию в Комитете регионов при Европейском союзе.

По словам нового генерального секретаря партии Райта Пихельгаса, для него главным вызовом в новой должности являются выборы в местные самоуправления, которые состоятся в октябре 2017 года. С 30 января начался пятидневный тур руководства партии по всей Эстонии, в рамках которого оно встречается с региональными лидерами и по его итогам намерено объявить старт подготовки к выборам в местные самоуправления.

Напомним, праволиберальная Реформистская партия находилась у власти в Эстонии с 1999 года, а с 2006 по 2016 годы бессменно возглавляла Кабинет министров. В парламенте у партии 30 депутатов из 101 — это самая крупная фракция парламента. Наряду с ныне правящей левой Центристской партией реформисты — самая крупная партия страны.