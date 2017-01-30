Глава МИД Украины назвал срок начала рассмотрения иска к РФ

Украина подала иск к России в суд в Гааге по обвинению якобы в нарушении Международной конвенции по запрету финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминаци

Киев, , 11:35 — REGNUM Глава МИД Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер» 29 января заявил, что слушания в Международном суде ООН в Гааге (Нидерланды) по украинскому иску к России начнутся в марте 2017 года.

Климкин напомнил, что Украина подала иск к России в суд в Гааге по обвинению якобы в нарушении Международной конвенции по запрету финансирования терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

В качестве нарушения конвенции по запрету финансирования терроризма Киев привел крушение в Донецкой области малайзийского Boeing 777. Также в иске отмечается «вмешательство в украинские дела до новых опасных уровней» со стороны России.

Напомним, 16 января президент Петр Порошенко поручил министерству иностранных дел Украины передать иск в Международный суд ООН в Гааге о нарушении Россией Конвенции ООН по противодействию финансирования терроризма и Конвенции по ликвидации всех форм расовой дискриминации.