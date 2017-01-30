Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции: опрос

Москва, , 11:35 — REGNUM Доля граждан РФ, которые считают, что Россия в настоящее время «находится вровень» с самыми влиятельными державами, продолжает расти (с 36% в январе 2016 года до 41% в январе 2017 года). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

В то же время 37%, считают, что страна не встала вровень с самыми влиятельными мировыми державами, а практически каждый четвертый опрошенный указал на отставание страны в экономическом развитии (23%). Такое же количество респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

По мнению 39% \граждан РФ большинство развитых стран мира относится сейчас к России как к конкуренту и врагу (30%). Лишь 3% думают, что Россию воспринимают как друга и партнера (16%).

Россия должна продолжать свою политику, невзирая на санкции, уверены (67%). Стране нужно настраиваться на жизнь в условиях санкций (62%), а не стремится к снятию санкций (23%).

Опрос проведен 20 — 23 января 2017 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.