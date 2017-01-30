Меркель и Порошенко обсудят ситуацию в Донбассе

В апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война

Киев, , 11:17 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Петр Порошенко 30 января проведут переговоры в Берлине, в ходе которых политики обсудят вопросы выполнения Минских соглашений и урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», рассказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире телеканала «Интер».

«У нас была договоренность в начале февраля обсудить ряд важных вопросов, — сказал Климкин. — Особенно как заставить РФ выполнять Минские договоренности, ситуацию с безопасностью на Донбассе, что мы можем сделать, чтобы освободить заложников».

Кроме того, лидеры двух стран обсудят вопрос продвижения реформ на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2014 года на Украине вспыхнула гражданская война после того, как Донбасс не поддержал госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «антитеррористической операции» в Донбассе и направили против мирных жителей региона армию и карательные батальоны.