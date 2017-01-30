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В Югре сменили гендиректора правительственного медиахолдинга

Политика
Издательский дом «Новости Югры» временно возглавит директор по развитию

Ханты-Мансийск, 30 января 2017, 11:17 — REGNUM  Правительственный медиахолдинг «Новости Югры» покинул гендиректор Анатолий Феденев из-за неисполнения поставленной задачи выхода из системного кризиса. Его обязанности временно будет исполнять директор по развитию холдинга, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Согласно директиве правительства, с 27 января приказано досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества «Издательский дом «Новости Югры» Анатолия Феденева и возложить исполнение обязанностей гендиректора на Дениса Колосова на три месяца.

Как сообщает служба информации «Новостей Югры», Денис Колосов родился в 1974 году. В 2001 году закончил обучение в Пермском государственном техническом университете. Имеет большой опыт руководящей работы в издательско-полиграфической сфере. Был директором ОАО «Чусовская типография», директором книжно-журнального направления крупнейшей универсальной типографии в Казахстане «Интеллсервис». В послужном списке Колосова ставят, что будучи директором филиала АО «ИД «Новости Югры» в Нягани в 2011—2013 годах объем продаж вверенного ему предприятия вырос за год в 2,5 раза. Основной задачей Дениса Колосова станет разработка плана развития издательского дома.

В холдинг «Новости Югры», акционером которого является автономный округ, входят Сургутская и Советская типографии, печатные издания «Новости Югры», «Сургутская Трибуна», «Местное Время», «Югорское Время», «Мир спорта Югры», а также интернет-портал ugra-news.ru.

В последние годы холдинг приносит лишь убытки, которые полтора года назад покрывали 115 миллионным траншем из окружной казны в надежде на выход «Новостей Югры» на самоокупаемость. Но надежды не оправдались. Эксперты отмечают, что в минусе холдинг оказался задолго до Анатолия Феденева — еще при прежнем гендиректоре Андрее Стельмахе. В 2013 году в правительственном медиахолдинге прошёл управленческий и хозяйственный аудит, который выявил не только управленческие промахи, но и отсутствие дорогостоящего печатного оборудования. В 2014 Стельмаха сменил Феденев.

Первый замгубернатора Югры Алексей Шипилов в своем заявлении СМИ акцентирует, что Феденев уволен, как не справившийся с экономикой предприятия управленец, который должен был снизить расходы за счет реструктуризации, централизовать активы, привлечь инвестиции, модернизировать производство, расширить портфель заказов за счет пересмотра ценовой политики. Однако «Новости Югры» завершили 2016 год с отрицательным финансовым результатом.

В правительстве округа отмечают, что смена руководства издательским домом не скажется на штате сотрудников, то есть сокращений не предполагает.

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