В США разведка и Пентагон оценят способность РФ и КНР пережить ядерный удар

Согласно информации агентства, соответствующее распоряжение было получено от Конгресса США еще до инаугурации нового президента США Дональда Трампа

Вашингтон, , 10:58 — REGNUM В США разведка совместно со Стратегическим командованием вооруженных сил США (STRATCOM) ведет работу по оценке способностей руководства России и Китая «пережить ядерный удар» и продолжать функционировать, сообщает Bloomberg.

Согласно информации агентства, соответствующее распоряжение было получено от Конгресса США еще до инаугурации нового президента США Дональда Трампа. Конгрессмены запросили оценку возможностей руководящих аппаратов России и Китая на фоне недоверия властям РФ и беспокойства в связи с растущей уверенностью Китая в своей военной мощи.

Анализ разведывательного сообщества и Пентагона включает в себя местонахождение и описание подземных коммуникаций, представляющих политическую и военную важность. Контролирует работу канцелярия директора Национальной разведки США и штаб Стратегического командования США.

В итоговом докладе будет оценена способность военного командования и властей РФ и КНР к выжить после ядерного удара и выполнять государственные программы.

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