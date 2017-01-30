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Назначен руководитель новосибирского департамента по охране животного мира

Политика
Петр Гога сменил вышедшего на пенсию Михаила Стукало

Новосибирск, 30 января 2017, 12:36 — REGNUM  В Новосибирской области назначен новый руководитель департамента по охране животного мира, им стал Петр Гога. Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, соответствующее распоряжение о назначении с 30 января Петра Гоги на эту должность подписал губернатор Владимир Городецкий. Гога сменил ранее вышедшего на пенсию Михаила Стукало.

Свое решение глава области объяснил тем, что Петр Гога на протяжении многих лет трудится в сфере охраны животного мира и имеет богатый опыт.

«Последние несколько лет он работал в должности заместителя руководителя департамента по охране животного мира Новосибирской области и в полной мере владеет ситуацией в разрезе районов», — заявил Владимир Городецкий, представляя нового руководителя департамента сегодня на аппаратном совещании.

По официальным данным, Петру Гоге 61 год. У него два высших образования — он окончил Омский государственный институтфизической культуры и Новосибирский государственный аграрный университет. Также прошел профессиональную переподготовку в Иркутской государственной сельскохозяйственной академии по специальности «Биология — охотоведение» и повышение квалификации в Сибирской академии государственной службы. Общий трудовой стаж Петра Гоги насчитывает 42 года, из которых 20 лет — стаж госслужбы.

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