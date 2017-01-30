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Оппозиция по Исаакию хочет референдума о неисполнении закона — единоросс

Политика
Проведение референдума по передаче Исаакия РПЦ невозможно, и его инициаторы это хорошо знают, считает лидер фракции «Единая Россия»
Александр Тетердинко
Иллюстрация: Spb.er.ru
Александр Тетердинко

Санкт-Петербург, 30 января 2017, 10:53 — REGNUM  Предложения организовать общегородской референдум по вопросу о судьбе Исаакиевского собора являются попыткой нарушить федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности», а авторы таких предложений озабочены лишь собственным самопиаром. Об этом заявил руководитель фракции «Единая Россия» в городском Законодательном собрании Александр Тетердинко, сообщили ИА REGNUM в прессс-службе городских единороссов.

Напомним, об инициировании такого референдума было заявлено в ходе состоявшейся 28 января акции на Марсовом поле, на которой собрались противники передачи Исаакиевского собора в распоряжение Русской православной церкви. В частности, о намерении добиться референдума говорил депутат Заксобрания Максим Резник («Партия роста»).

В свою очередь, Александр Тетердинко считает юридически невозможным проведение подобного референдума. По его словам, указанный федеральный закон обязывает правительство города передать Исаакиевский собор РПЦ при наличии соответствующего обращения. «Отказать в передаче можно только в перечисленных законом случаях, ни один из которых к случаю с Исаакием не подходит», — отметил единоросс.

По мнению Тетердинко, вынос на референдум вопроса об Исаакии будет означать голосование по вопросу о фактическом неисполнении органами власти Санкт-Петербурга требований федерального закона.

«Однако выносить на городской референдум подобные вопросы прямо запрещает Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», — подчеркнул лидер фракции «ЕР» в городском парламенте.

При этом Тетердинко уверен, что инициаторы референдума прекрасно осведомлены о том, что он не может быть проведен, поскольку изначально является незаконным.

«Они вводят в заблуждение своих собственных сторонников, манипулируют ими, делают вид, что борются, а на самом деле лишь имитируют бурную деятельность в целях собственного пиара», — заявил Тетердинко.

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Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор в распоряжение РПЦ, с сохранением его музейной функции. Согласно распоряжению городского комитета имущественных отношений, Исаакий должны передать Церкви в безвозмездное пользование сроком на 49 лет не позднее первой половины 2019 года. При этом Санкт-Петербург, от лица государства, останется собственником собора. Как стало известно, решение о передаче собора принял губернатор Полтавченко после личного обращения к нему патриарха Кирилла.

Руководство Русской православной церкви гарантировало властям Петербурга продолжение профессиональной музейной деятельности в Исаакиевском соборе и доступность храма для посещения всеми желающими. Для решения всех спорных вопросов по собору в Смольном будет создана специальная рабочая группа. Только после получения выводов рабочей группы и изучения ее доклада будет издан нормативно-правовой документ о передаче Санкт-Петербургом Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ.

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Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
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