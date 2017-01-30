Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ

При этом новая администрация пока не приняла никаких решений по поводу ограничительных мер в отношении России

Вашингтон, , 01:40 — REGNUM Новый президент США Дональд Трамп еще не принял решения относительно отмены антироссийских санкций. Однако, как заявил в эфире телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, эта возможность не исключается в контексте сотрудничества по Сирии.

По словам Сайсера, Белый дом рассчитывает на взаимодействие с Россией в борьбе против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в Сирии. Также пресс-секретарь обратил внимание на то, что США надеются на кооперацию с РФ по кризису в Алеппо.

Спайсер подчеркнул, что если США собираются победить ИГ (запрещена в РФ), то они должны работать вместе с Россией. Поэтому сотрудничество по Сирии является первым шагом на пути к снятию санкций.

В то же время пресс-секретарь Белого дома лишний раз отметил: «Мы не приняли никаких решений по поводу санкций».

Дональд Трампа и его команда будут и дальше вести диалог с Россией. Но пока никаких решений по ограничительным мерам не было принято. И, как сказал представитель Белого дома, эта тема вовсе не была затронута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом.

Напомним, что в субботу, 28 января. Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он продолжался около часа. Как написало британское издание The Daily Express, эти переговоры между главами России и США оказались «заряжены позитивной энергией. Трамп и Путин обсудили то, что собираются совместными усилиями добиваться мира в Сирии и уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»