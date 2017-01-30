Понедельник, 30 Января 2017 года
01:47:45 МСК

Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ

Политика
При этом новая администрация пока не приняла никаких решений по поводу ограничительных мер в отношении России

Вашингтон, 30 января 2017, 01:40 — REGNUM  Новый президент США Дональд Трамп еще не принял решения относительно отмены антироссийских санкций. Однако, как заявил в эфире телеканала АВС пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, эта возможность не исключается в контексте сотрудничества по Сирии.

По словам Сайсера, Белый дом рассчитывает на взаимодействие с Россией в борьбе против террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), особенно в Сирии. Также пресс-секретарь обратил внимание на то, что США надеются на кооперацию с РФ по кризису в Алеппо.

Спайсер подчеркнул, что если США собираются победить ИГ (запрещена в РФ), то они должны работать вместе с Россией. Поэтому сотрудничество по Сирии является первым шагом на пути к снятию санкций.

В то же время пресс-секретарь Белого дома лишний раз отметил: «Мы не приняли никаких решений по поводу санкций».

Дональд Трампа и его команда будут и дальше вести диалог с Россией. Но пока никаких решений по ограничительным мерам не было принято. И, как сказал представитель Белого дома, эта тема вовсе не была затронута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина с Трампом.

Напомним, что в субботу, 28 января. Состоялся телефонный разговор между Трампом и Путиным. Он продолжался около часа. Как написало британское издание The Daily Express, эти переговоры между главами России и США оказались «заряжены позитивной энергией. Трамп и Путин обсудили то, что собираются совместными усилиями добиваться мира в Сирии и уничтожить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.01.17
Президент Эквадора: «Трампа привели к власти жертвы глобализации»
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
29.01.17
Станислав СтремидловскийУкраина вызывает у Польши все больше и больше сомнений
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
NB!
29.01.17
АВС: «Отношения с Россией для Трампа важнее, чем с ЕС»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.01.17
Журналисты НТВ попали под обстрел в Макеевке
МакеевкаДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
29.01.17
Рианна об указе Трампа: «Америку разрушают прямо на наших глазах»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.01.17
«Барселона» вырвала очко на последней минуте в матче с «Бетисом»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.01.17
Певица Рианна: Трамп – «аморальная свинья»
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинЛев Толстой, Махатма Ганди и Иосиф Сталин — путь в светлое будущее
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Айтен ЮранЧто прячет и о чем молчит древнее озеро Немо — ФОТО
КоневецЛенинградская областьРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
29.01.17
Алёна Зеленина Порты: Литва победила Латвию и Эстонию с помощью Белоруссии
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
29.01.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах в системе ближневосточной рулетки
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.01.17
Водолазы подняли со дна Черного моря 38 обломков разбившегося Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинКонфликты, алкоголизм, философия, абстракционизм
Нью-ЙоркСША REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Французы требуют от жены Фийона вернуть государству €500 тысяч
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.01.17
Клинтон поддержала протесты против миграционной политики Трампа
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Рогозин: Россия готова принять сотрудников «Антонова»
ВоронежРоссия Авиастроение Общество
ещё главное