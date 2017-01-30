МИД РФ объявил конкурс на карикатуру Бориса Джонсона

Москва, , 01:12 — REGNUM Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала статью Daily Mail о главе МИД Великобритании Борисе Джонсоне, который «пришел в ярость» из-за высланного приглашения Захаровой посетить торжественный вечер в палате общин. Представитель внешнеполитического российского ведомства объявила конкурс карикатур с изображением Джонсона.

Это произошло после того, как в газете Daily Mail появилась информация о том, что глава МИД Великобритании «пришел в ярость» из-за того, что официальному представителю МИД России было отправлено приглашение посетить торжественный вечер в палате общин. Захарова написала, что подобные заявления нелепы.

«Объявляю конкурс карикатуры на тему «Борис Джонсон пришёл в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин». Победителю — приз. Работы оставляйте под этим постом», — говорится в посте представителя МИД РФ.

Она также добавила, что Лондон «давно стал прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников». В связи с этим особо странными кажутся возмущения по поводу отправленного приглашения официальному МИД России.

Отметим, что Daily Mail пишет, что глава британского внешнеполитического ведомства «пришел в ярость» из-за появления Захаровой на приеме. Однако слова самого Бориса Джонсона в материале не приводятся.