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Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»

Политика
«Главный результат телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа заключается в том, что два лидера договорились восстановить отношения между Россией и США. Звонок оказался заряженным позитивной энергией». К такому выводу приходит британское издание The Daily Express

Лондон, 30 января 2017, 00:57 — REGNUM  Корреспондент газеты Уилл Кирби не ставит никакого прилагательного перед словом «отношения» — ни «нормальные», ни «хорошие». И это употребление «отношений» без дополнительной характеристики говорит о том, что на британских островах намекают, что при предыдущем американском президенте отношения между Москвой и Вашингтоном дошли до точки полного исчезновения. Их просто не было — а к тому, чего нет, прилагательных не полагается.

«Президенты двух стран обозначили намерение совместно добиваться мира в Сирии и уничтожения варварского режима, называемого Исламским государством (организация, запрещенная в РФ — прим. ИА REGNUM ), — отмечает журналист. — Часовая беседа (так в оригинале — прим. ИА REGNUM ) американского и российского лидеров дала миру новую надежду на мир. Контрастирующую с тем ударом, который миру был нанесен холодной войной, подпитывавшейся администрацией Барака Обамы».

«Трамп, надо сказать, выражается прямо и откровенно, как настоящий бизнесмен, для которого свое дело (в данном случае, возглавляемая им страна) — прежде всего. Он не скрывал, что рассчитывает на оттепель в отношениях с Москвой, на возрождение сотрудничества, но не поднимал в разговоре вопрос о снятии с России санкций, хотя его команда недавно заявляла, что эта тема «находится на рассмотрении у президента», — резюмирует автор.

Читайте развитие сюжета: Белый дом: Сотрудничество по САР — первый шаг на пути к снятию санкций с РФ

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