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Президент Эквадора: «Трампа привели к власти жертвы глобализации»

Политика
А для Латинской Америки «наступили тяжелые времена»

Кито, 30 января 2017, 00:07 — REGNUM   Президент Эквадора совершает прощальный тур по странам Европы. Через несколько недель в Эквадоре пройдут президентские выборы, в которых Рафаэль Корреа не участвует.

Президент Эквадора на прошедшей неделе выступил с лекцией «Экономика развития: эквадорский опыт» в университете Генуи в Италии. Во время своего выступления он коснулся причин прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Корреа заявил, что тот смог победить из-за «жертв глобализации», трудящихся, пострадавших от системы, оставшихся без работы, так как американские компании ушли в другие страны с более дешевой рабочей силой, добавив, что «протекционизм — не плохое слово», сообщает «Эквадор сегодня».

Ранее, министр иностранных дел Эквадора Гильяуме Лонг отметил, что «сейчас мы противостоим тяжелой ситуации в связи с жесткой позицией США в отношении мигрантов». Лонг объяснил, что эквадорские власти подготовили экстренные планы для консульств страны в США после высказываний нового президента Дональда Трампа, продлив часы приема и предлагая юридические услуги, для того, чтобы эмигранты не оказались незащищены перед возможными задержаниями и депортацией.

Рафаэль Корреа также призвал страны Латинской Америки к единству «в тяжелые времена». наступившие после прихода к власти Дональда Трампа.

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