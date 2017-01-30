Амон выиграл праймериз социалистов во Франции

Выборы президента во Франции пройдут 23 апреля 2017 г

Париж, , 23:33 — REGNUM Победителем праймериз Социалистической партии Франции стал бывший министр образования страны Бенуа Амон. Об этом, как передает RT, свидетельствуют предварительные результаты голосования.

«Амон получил 58,65% голосов, — говорится в сообщении. — Его соперник — бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс — уступил с результатом в 41,35%».

Отметим, что Вальс уже признал поражение на праймериз и поздравил с победой экс-министра образования Амона.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы президента во Франции пройдут 23 апреля 2017 г. Жители страны выберут главу государства на следующие 5 лет.

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