Адвокат назвал условия возвращения Януковича на Украину

«Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование»

Киев, , 21:59 — REGNUM Бывший президент Украины Виктор Янукович готов прибыть в Киев для участия в суде, если будет обеспечена его личная безопасность, а также проведено расследование о покушении на него. Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк в эфире «112 Украина».

«Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича, — говорит Сердюк. — Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле».

При этом адвокат добавил, что защита Януковича получила вызов на 30 января в прокуратуру Украины в Киеве, о чем ранее сообщил прокурор Руслан Кравченко.

19 января бывший президент Украины Виктор Янукович в интервью РИА Новости заявил, что он намерен требовать от международных организаций и ряда государств расследования гибели людей в ходе «Евромайдана» в Киеве в 2014 г.

По словам бывшего главы государства, это связано с тем, что власти Киева за 3 года так и не ответили на вопрос, кто стрелял в людей.

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