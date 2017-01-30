Фийон: Париж должен проводить самостоятельную политику

«Американцы — наши друзья, наши союзники, но Франция никогда не была и не станет вассалом ни одной страны»

Париж, , 21:18 — REGNUM Официальный Париж должен проводить самостоятельную политику. Об этом, как передает RT, сообщил бывший премьер-министр Франции и кандидат в президенты от Республиканской партии Франсуа Фийон.

«Сейчас возникла Америка господина Трампа (президент США Дональд Трамп), который, похоже, намерен заставить подчиниться любого, кто не захочет следовать его интересам, — подчеркнул Фийон. — Американцы — наши друзья, наши союзники, но Франция никогда не была и не станет вассалом ни одной страны».

При этом кандидат в президенты Франции также добавил, что Европа должна быть независимой и суверенной.

27 января агентство Reuters сообщило, что около 61% избирателей негативно оценивают кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона, после того как его супруга была обвинена в получении зарплаты за фиктивную работу.

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