Понедельник, 30 Января 2017 года
01:46:34 МСК

Премьер-министр Словакии: ЕС отменит санкции против РФ сразу после США

Политика
«Мы (ЕС) все-таки находимся «на побегушках» у Америки»

Братислава, 29 января 2017, 19:22 — REGNUM  Европейский союз (ЕС) отменит санкции против Российской Федерации сразу после того, как это сделают власти США. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в передаче «В политике» на ТВ3.

«Я верю, что как только США отменят санкции, то это же самое быстро сделает и ЕС, ибо мы сами забиваем голы в собственные ворота», — сказал он.

При этом Фицо добавил, что ему интересно, как будет развиваться тема вокруг санкций в отношении РФ.

«Мы (ЕС) все-таки находимся «на побегушках» у Америки, когда речь идет о некоторых темах, — говорит премьер-министр. — Я думаю, что мы больше следили за тем, что говорят США, нежели что мы сами, в Евросоюзе, реально хотим».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры США и ЕС ввели санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с России с выполнением этих соглашений.

Власти РФ не раз указывали на абсурдность этой политики, так как украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Санкции ЕС и США против России и контрсанкции
Главное сегодня
NB!
30.01.17
Daily Express: «Звонок Трампа Путину заряжен позитивной энергией»
ЛондонВеликобритания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
30.01.17
Президент Эквадора: «Трампа привели к власти жертвы глобализации»
КитоЭквадор Выборы президента Эквадора-2017 Политика
NB!
29.01.17
Станислав СтремидловскийУкраина вызывает у Польши все больше и больше сомнений
ВаршаваПольша Украина и Польша Политика
NB!
29.01.17
АВС: «Отношения с Россией для Трампа важнее, чем с ЕС»
МадридИспания Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
29.01.17
Журналисты НТВ попали под обстрел в Макеевке
МакеевкаДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
29.01.17
Рианна об указе Трампа: «Америку разрушают прямо на наших глазах»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
29.01.17
«Барселона» вырвала очко на последней минуте в матче с «Бетисом»
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
29.01.17
Певица Рианна: Трамп – «аморальная свинья»
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинЛев Толстой, Махатма Ганди и Иосиф Сталин — путь в светлое будущее
ПарижФранция REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Айтен ЮранЧто прячет и о чем молчит древнее озеро Немо — ФОТО
КоневецЛенинградская областьРоссия Фотовыставки на сайте ИА REGNUM Культура
NB!
29.01.17
Алёна Зеленина Порты: Литва победила Латвию и Эстонию с помощью Белоруссии
Санкт-ПетербургРоссия Морские порты России и транзит Экономика
NB!
29.01.17
Станислав ТарасовНагорный Карабах в системе ближневосточной рулетки
МоскваРоссия Нагорно-карабахский конфликт Политика
NB!
29.01.17
Водолазы подняли со дна Черного моря 38 обломков разбившегося Ту-154
СочиКраснодарский крайРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
29.01.17
Дмитрий ТёткинКонфликты, алкоголизм, философия, абстракционизм
Нью-ЙоркСША REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
29.01.17
Французы требуют от жены Фийона вернуть государству €500 тысяч
ПарижФранция Выборы президента Франции Политика
NB!
29.01.17
Клинтон поддержала протесты против миграционной политики Трампа
ВашингтонСША Миграция, гражданство, паспортизация Политика
NB!
29.01.17
Белый дом назвал беседу Трампа и Путина важным шагом к улучшению отношений
ВашингтонСША Российско-американские отношения Политика
NB!
29.01.17
Песков: Отмена санкций не обсуждалась в ходе беседы Путина и Трампа
МоскваРоссия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Экономика
NB!
29.01.17
Путин и Трамп отметили взаимные симпатии народов России и США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
28.01.17
Невиданное: вице-премьерный спектакль в Чувашии и корсовет Мантурова
ЧебоксарыРоссия Пищевая промышленность Политика
NB!
28.01.17
«Бавария» одержала важнейшую победу над «Вердером» и сохранила лидерство
БерлинГермания Футбол Спорт
NB!
28.01.17
Рогозин: Россия готова принять сотрудников «Антонова»
ВоронежРоссия Авиастроение Общество
ещё главное