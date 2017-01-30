Премьер-министр Словакии: ЕС отменит санкции против РФ сразу после США
Братислава, 29 января 2017, 19:22 — REGNUM Европейский союз (ЕС) отменит санкции против Российской Федерации сразу после того, как это сделают власти США. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступая в передаче «В политике» на ТВ3.
«Я верю, что как только США отменят санкции, то это же самое быстро сделает и ЕС, ибо мы сами забиваем голы в собственные ворота», — сказал он.
При этом Фицо добавил, что ему интересно, как будет развиваться тема вокруг санкций в отношении РФ.
«Мы (ЕС) все-таки находимся «на побегушках» у Америки, когда речь идет о некоторых темах, — говорит премьер-министр. — Я думаю, что мы больше следили за тем, что говорят США, нежели что мы сами, в Евросоюзе, реально хотим».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, лидеры США и ЕС ввели санкции против России после того, как Крым вернулся в состав РФ, а на Украине началась гражданская война. Когда стороны конфликта на Украине заключили Минские соглашения, Запад увязал снятие санкций с России с выполнением этих соглашений.
Власти РФ не раз указывали на абсурдность этой политики, так как украинская сторона не собирается выполнять Минские соглашения.
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