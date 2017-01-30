Станислав Стремидловский, , 17:19 — REGNUM

Президент правящей польской партии «Право и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский дал жесткую оценку Украине. В субботу, 28 января, в эфире телеканала TVP Rzeszów он сообщил, что политика Киева вызывает у него все больше и больше сомнений. Свое заявление Качиньский сделал в Подкарпатском воеводстве, куда прибыл на конференцию местного отделения партии. В начале этого года мэр подкарпатского города Перемышль Роберт Хома спровоцировал серьезное обострение польско-краинских отношений. Как ранее писало ИА REGNUM, украинские пограничники отказались пропустить Хому во Львов. Инцидент случился 17 января этого года. Сам мэр пояснил, что за решением объявить его персоной нон-грата стоит «Служба безопасности Украины в письме, выданном 29 декабря прошлого года». Чуть позже СБУ признала, что действительно блокировала Хоме въезд на Украину «с целью обеспечения безопасности государства и недопущения нанесения ущерба ее национальным интересам», причем указание было дано еще 12 декабря прошлого года. Представитель спецслужбы Александр Ткачук заявил, что мэр «участвовал в антиукраинских мероприятиях в Перемышле… Мы пришли к выводу, что это лицо откровенно и целенаправленно разжигало межэтническую и межнациональную вражду и целенаправленно работает в этом направлении, а это вредит двусторонним отношениям между Украиной и Польшей».

Внесение Хомы в «черный список» вызвало бурную реакцию во всех средах польского общество, включая варшавский политический салон. Последовал и официальный демарш МИД Польши. И вот несколько дней назад Служба безопасности Украины пошла на попятный. Мэра Перемышля «реабилитировали», так как, по словам пресс-секретаря СБУ Елены Гитлянской, «украинская сторона положительно восприняла оценку» Хомы, которую «он публично дал антиукраинским маршам в городе». В пятницу, 27 января, информацию подтвердил в эфире Radio Rzeszów посол Украины в Польше Андрей Дещица. Однако все это не помешало Качиньскому изложить свою позицию по динамике польско-украинских отношений. Президент правящей партии напомнил, что в декабре прошлого года он уже имел разговор с президентом Украины Петром Порошенко. В нем предупреждал его: у Киева не может быть сомнений в том, что Варшава «на такую ситуацию, в которой убийцы, массовые убийцы на Украине объявляются героями, не соглашается; что продвижение таких позиций недопустимо в цивилизованном мире». Как подчеркнул Качиньский, «это было сказано также и мною, потому что я общался довольно долго с президентом Порошенко, совершенно однозначно… Мы в любом случае, конечно, не свернем с этой линии, мы будем интересы Польши защищать». Глава PiS отметил в отношении скандала с мэром Перемышля, что «в настоящее время мы сталкиваемся с такими движениями украинской стороны, которые заставляют нас призадуматься, в какую сторону поворачивает Украина». И отвечая на вопрос, будет ли «дело Хомы» неприятным эпизодом или серьезной трещиной в польско-украинских отношениях, многозначительно добавил: «А это еще посмотрим».

В контексте слов Качиньского начинает иначе смотреться инициатива главы дипломатического ведомства Витольда Ващиковского, опубликовавшего на прошлой неделе секретную записку «Тезисы о политике Польской Республики в отношении России и Украины» от 4 марта 2008 года за авторством на тот момент директора Департамента восточной политики МИД Польши Ярослава Браткевича. В ней говорилось, что Варшава должна серьезно задуматься, насколько украинское общество и его элиты готовы к прочному стратегическому союзу с Польшей, так как «представляется, что наши влияния не смогли глубоко укорениться на украинской почве, а их основным стержнем до 2005 года были дружба и взаимное доверие президентов Квасьневского и Кучмы». Может даже сложиться впечатление, что в контактах с Киевом польские власти слишком сильно поддались на тактику украинских партнеров, упоминалось в «Тезисах». При этом подчеркивалось, что оживленный диалог с Россией представляет для Варшавы ценность сам по себе, не говоря уже о том, что польское государство связывают с российским «экономические интересы, которые не сводятся к энергетической проблематике (хотя та, безусловно, играет важную роль в польско-российских и российско-европейских отношениях) или взаимной заинтересованности вопросами культурно-интеллектуальной сферы». С учетом обозначенного президентом «Права и Справедливости» фактора неопределенности развития польско-украинских отношений, намека на возможность резкого геополитического разворота, не исключено, что Ващиковский через обнародование документа показывал Киеву: в наших запасниках есть и такое.

До сих пор политика Польши в отношении Украины сводилась к трансляции мессианских представлений и экономического «обескровливания». Что касается первого, то здесь Варшава хотела навязать восточной соседке собственную концепцию исторической политики. Этому, среди прочего, служит в настоящее время активное вовлечение Польшей в свое образовательное пространство украинской молодежи, вплоть до переманивания талантливых юношей и девушек в польские институты и университеты. Предполагается, что таким образом они будут обучены смотреть «польскими глазами» на украинскую историю. Что касается второго, то здесь речь идет о высасывании в Польшу дешевой рабочей силы. В последнее время складывается ощущение, что Варшава начинает делать ставку именно на это, осознавая, что национально-культурная польская автономия на Украине не пройдет, в первую очередь из-за активного сопротивления западно-украинского элемента. На днях премьер-министр Польши Беата Шидло анонсировала реформу миграционного законодательства. По данным польского ежедневника Dziennik Gazeta Prawna, цель изменений — стимулирование притока трудовых мигрантов с Востока, главным образом украинцев. Ставку Варшава делает на молодых, которым должно будет легче приехать (не только одиноким, но и семейным) и столь же легче остаться. Как заверил заместитель министра развития Ежи Квечиньский, эта политика должна стать «эффективным рецептом от демографического кризиса в Польше». В свою очередь украинский портал «Апостроф» констатирует: «Западные области ходят на работу в Польшу буквально с котомкой. У них там кум, брат, сват».

Но есть нюансы. Во-первых, у Варшавы появляются конкуренты. Radio Praha цитирует президента Экономической палаты Чехии Владимира Длоуги, который считает, что в настоящее время ставку необходимо сделать на иностранные кадры и в первую очередь украинские. «Экспорт иностранной рабочей силы, что касается длительной перспективы, проблему не решает, и украинцы нас не спасут, — говорит Длоуги. — Однако краткосрочного эффекта за счет заграничных кадров добиться можно. Они способны помочь в отраслях, где дефицит рабочих рук достиг критической отметки. Я не вижу препятствий для того, чтобы «залатать прореху» краткосрочным открытием канала для притока специалистов из Украины. Временную передышку можно использовать для перестройки нашей собственной системы образования и профподготовки, а также для развития научно-исследовательского сегмента, чтобы создать источник собственных кадров». По словам президента Экономической палаты, чешские предприниматели постоянно заявляют о желании нанимать именно украинцев. Это обусловлено культурной и языковой близостью. Вдобавок уровень образования у выходцев из Украины достаточно высок, просто у них нет работы на родине. Продолжим при этом, во-вторых, в чешско-украинских отношениях нет такого взрывоопасного конфликтного потенциала, который есть в польско-украинских. В Польше хватает тех, кто опасается, что прибывающие украинцы будут навязывать свои «бандеровские взгляды», создавая серьезное социальное напряжение в стране. Некоторые говорят даже, что поэтому Варшава должна сделать ставку на привлечение в Польшу в качестве мигрантов белорусов, с которыми прошлое поляков не разделяет.

В-третьих, варшавский политический салон не может не принимать во внимание новые реалии мировой геополитики. Накануне инаугурации президента США Дональда Трампа в студии Зарубежной службы Польского радио прошла дискуссия на тему «Союз Польша-Украина в контексте изменений на международной арене». Как заявил политолог Лукаш Адамский из Центра польского-российского диалога и согласия, учитывая возможность радикального поворота США в отношении Украины, если «в Вашингтоне возникнет желание договариваться с другими крупными странами, провести очередную Ялту, Польша должна сделать все, чтобы со своей стороны увеличивать политические издержки такой операции». В свою очередь эксперт Центра восточных исследований Рафал Садовский полагает, что Варшава имеет возможность влиять в региональном измерении. По его словам, «речь идет о партнерах из стран Евросоюза, которые разделяют нашу точку зрения. Это не только Германия, но и Великобритания, где высказывания Дональда Трампа по Украине приняты с большой осторожностью. Это тоже страны нашего региона. Конечно, для Польши это означает усиление активности, но наш потенциал в этом вопросе довольно большой. Здесь важное значение имеет также сама Украина, а точнее то, чтобы украинцы давали нам положительный повод для их поддержки». Но таких «положительных доводов» поступает все меньше и меньше. На фоне того, что «в польско-украинских взаимоотношениях обходить историю не удастся», для Варшавы становится принципиальным иметь на Украине союзника против агрессивной антипольской мутации вируса украинского национализма. А есть ли кто? Похоже, что с этой мутацией уже неспособны справиться ни Днепропетровск, ни Харьков, ни Одесса, ни даже Киев.

Тем временем польские средства массовой информации дают информационные сообщения о том, что в субботу, 29 января, президент Трамп провел телефонные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным и немецким канцлером Ангелой Меркель. В реляциях Белого дома указывается, что с Берлином глава Соединенных Штатов разговаривал об Украине, в отчете о беседе с Москвой Украина уже не упоминается, хотя на сайте российского президента говорится, что Украина была среди обсуждаемых тем. Варшава гадает, что бы это значило, но на всякий случай подозревает недоброе и готовится к переменам.