Глава Минфина ФРГ: ситуация с беженцами в 2015 году вышла из-под контроля

Берлин, , 15:00 — REGNUM Министр финансов Германии, в прошлом политический оппонент нынешнего федерального канцлера Ангелы Меркель, Вольфганг Шойбле заявил, что германское правительство допустило ошибку в ситуации с наплывом беженцев в 2015 году. Об этом Шойбле заявил в интервью изданию Welt am Sonntag, опубликованном сегодня, 29 января.

Шойбле прямо заявил, что германское правительство допустило ошибку, когда допустило в страну сотни тысяч мигрантов в Ближнего Востока и стран Северной Африки. В частности, правительство совершенно не могло контролировать этот процесс.

«Мы пытались исправить многое из того, что вышло из-под контроля в 2015 году. Мы, политики, тоже люди, и мы тоже совершаем ошибки. Но можно по крайней мере учиться на ошибках», — сказал министр Шойбле.

Он подчеркнул, что многие мигранты стремятся попасть именно в Германию, потому что в этой стране, по сравнению с другими странами Евросоюза, хорошо развита система социальной поддержки.

«У нас более высокие стандарты в области социального обеспечения, чем в большинстве европейских стран. Поэтому многие хотят попасть в Германию», — констатировал Шойбле.

Напомним, в 2015 году в Германию прибыл миллион беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки.