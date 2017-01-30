Трамп в разговоре с Меркель подчеркнул важность военного блока НАТО

Трампу кто-то рассказал, что такое НАТО и с чем его едят

Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сегодня, 29 января, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Сообщается, что в ходе разговора Трамп и Меркель подчеркнули значимость военного блока НАТО в борьбе с современными угрозами. Также они отметили важность Североатлантического альянса в поддержании стабильности в мире.

Уточняется, что лидеры Германии и США согласились с тем, что военный блок НАТО нуждается в соответствующей его статусу финансовой поддержке.

«В этой связи лидеры признали, что НАТО должна быть способна противостоять угрозам XXI века и что наша общая оборона требует соответствующих инвестиций в военный потенциал, чтобы гарантировать, что все союзники вносят свою долю в нашу коллективную безопасность», — сказано в сообщении Белого дома США.

Напомним, в ходе своей предвыборной кампании Трамп говорил о военном блоке НАТО совершенно противоположные вещи. Это вызвало резкую критику в адрес Трампа со стороны лидеров Европейского Союза.

Так к примеру, Трамп говорил, что США слишком много средств вкладывают в НАТО, а другие члены альянса, наоборот — слишком мало. Он обещал, что заставит партнеров по НАТО платит больше за свою безопасность. Также Трамп заявлял, что Североатлантический альянс нуждается в реформе, так как его структура устарела.